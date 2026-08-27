 Michoacán supera las 400 mil crías de pez blanco liberadas en el lago de Pátzcuaro 

Con la siembra de 80 mil crías de pez blanco en el lago de Pátzcuaro, el gobierno de Michoacán superó los 400 mil ejemplares liberados durante la presente administración. Esta acción forma parte de la estrategia integral para la restauración ambiental y el rescate de uno de los cuerpos de agua más emblemáticos de la nación.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detalló que los ejemplares provienen de la Reserva Ecológica de Especies Endémicas, ubicada en la localidad lacustre de Urandén. Este centro de cultivo mantiene una producción constante que permite sostener el repoblamiento de especies nativas, favoreciendo su adaptación al ecosistema, el incremento de su población y el fortalecimiento de la actividad pesquera en las comunidades de la ribera.

El pez blanco representa un elemento clave del patrimonio natural y cultural de la región. Cuenta con la Declaración de Indicación Geográfica, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cual reconoce su origen, valor cultural, métodos tradicionales de pesca e identidad gastronómica. Este distintivo ampara su aprovechamiento sustentable mediante pesca artesanal y acuicultura en 30 municipios michoacanos, impulsando la conservación de la especie y el desarrollo económico de las cooperativas y comunidades indígenas locales.

De acuerdo con el desglose histórico de liberaciones, en 2022 se sembraron 102 mil crías; en 2023 la cifra fue de 10 mil; en 2024 ascendió a 54 mil; en 2025 alcanzó los 70 mil peces y, en lo que va de 2026, el acumulado suma 165 mil ejemplares.