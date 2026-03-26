“No están solas”, alcanza Bedolla meta histórica de 3 mil mujeres apoyadas en su lucha contra el cáncer

Por Salma Pimentel

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el programa de apoyo a mujeres con cáncer de mama y cervicouterino invasor alcanzó una cifra histórica de 3 mil beneficiarias en la entidad.

Durante la entrega de apoyos, el mandatario estatal destacó que esta política pública no solo atiende cifras, sino que prioriza el acompañamiento y la atención individual de las pacientes.

Beneficiarias del programa de apoyo a mujeres con cáncer posan con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante evento masivo en Michoacán. Excélsior

“No están solas, se los digo de todo corazón porque entendemos que no estamos atendiendo la estadística, estamos atendiendo individualmente a cada una de ustedes”, expresó.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entrega apoyo económico a beneficiaria del programa estatal para mujeres con cáncer durante evento en Michoacán. Excélsior

El programa contempla la entrega de 4 mil pesos mensuales para contribuir a los gastos de las pacientes, como parte de una estrategia integral de atención.

Beneficiaria del programa de apoyo a mujeres con cáncer recibe cheque simbólico de 4 mil pesos junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en Morelia. Excélsior

Como complemento, el gobierno estatal ha fortalecido la infraestructura médica, con la adquisición de equipo especializado como un acelerador lineal de última generación y un sistema PET Scan, que permiten mejorar el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer.

De acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, estas inversiones han permitido reducir los tiempos de espera, al incrementar la capacidad de atención de 80 a 200 sesiones diarias de radioterapia, facilitando el acceso gratuito a los servicios.

El gobierno de Michoacán señaló que estas acciones buscan consolidar un modelo de atención en el que se amplíen los derechos en salud.

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