Michell Delu alista una sorpresa navideña para conquistar al público con su música

Para el mes de diciembre estamos preparando un tema muy especial para que el público se olvide de los problemas, del tráfico, de la situación que está viviendo el país y encuentre ese sentimiento navideño que todos esperamos en estas fechas. No podemos dar a conocer más detalles porque será una sorpresa, pero pronto la podrán escuchar en todas las redes y será una canción que nos llenará de felicidad y mucha Navidad, expresó Michell Delu, cantante e intérprete mexicana originaria de Hidalgo, especializada en balada pop.

La hidalguense abre una nueva etapa musical con un tema inédito de Arturo Moreno, “Empezaré por el final”, inspirado en la fuerza del amor, las emociones y los nuevos comienzos.

Después de su exitosa presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, Michell Delu ahora se concentra en preparar su producción musical, que arranca con el lanzamiento de “Empezaré por el final” y que representa para la cantante una oportunidad de conectar con el público desde un lugar honesto. La letra aborda las emociones que acompañan los cambios importantes: la nostalgia por lo que queda atrás, la incertidumbre ante lo desconocido y la fuerza necesaria para comenzar de nuevo.

“En cada frase de esta canción se imprime una sensibilidad que refleja mi propia evolución como artista y como mujer. Esta es una nueva propuesta que nace de la introspección, la sensibilidad y el deseo de compartir mis experiencias a través de la música y, sobre todo, de este nuevo tema, ‘Empezaré por el final’, una canción inédita de la autoría de Arturo Moreno que marca el inicio de una nueva etapa en mi trayectoria”, expresó.

Como parte de esta nueva etapa, la cantante prepara próximos lanzamientos y presentaciones en distintos escenarios, donde compartirá y buscará conquistar al público con “Empezaré por el final”, junto con otras canciones que forman parte de su repertorio. Asimismo, trabaja en nuevos proyectos musicales que continuarán explorando temas como el amor, la resiliencia, la identidad y la transformación.

Con este sencillo, Michell Delu reafirma su compromiso con una música cercana, sensible y auténtica. “Empezaré por el final” ya se encuentra disponible en plataformas digitales e invita a los oyentes a reconocer en sus versos la posibilidad de volver a empezar.