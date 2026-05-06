Segob retomará diálogo con colectivos de familias con personas desaparecidas

La Secretaría de Gobernación (Segob) retomará a partir de este jueves el diálogo con los colectivos de familias con personas desaparecidas. Los encuentros serán encabezados por su titular, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y contarán por primera vez con presencia de personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los foros de escucha serán para evaluar los avances alcanzados a un año de las primeras mesas de trabajo organizadas con los colectivos a partir del macabro hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

También servirán para que cada colectivo de su punto de vista acerca de la implementación de la Ley General de Búsqueda de Personas, el funcionamiento del protocolo homologado para la localización de personas desaparecidas, la CURP Biométrica y el funcionamiento de la alerta nacional de búsqueda.

El reencuentro entre el gobierno federal y los colectivos de familias buscadoras se dará a 35 días de que comience el Mundial 2026. Cuartoscuro

De acuerdo con el subsecretario de derechos humanos, Arturo Medina Padilla los colectivos que participarán en la sesión pertenecen a la zona centro del país y reunirá a 150 personas.

Vamos a retomar el diálogo con los colectivos y los familiares de personas desaparecidas; lo encabeza la secretaria de Gobernación. Van a participar diversas dependencias: la Fiscalía General de la República; está invitado el comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como autoridades estatales. El objetivo es llevar a cabo una escucha activa con los colectivos así como se hizo el año pasado que hubo diálogo permanente, aquí se va a escuchar la opinión de los colectivos respecto a los avances que hubo con la reforma legales y también se les va anunciar la metodología para la revisión de otros instrumentos jurídicos”, comentó en entrevista.

Los colectivos que participarán en el encuentro a puerta cerrada en la Secretaría de Gobernación provendrán de los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

El reencuentro entre el gobierno federal y los colectivos de familias buscadoras se dará a 35 días de que comience el Mundial 2026 y a escasas semanas de que víctimas de las desapariciones anunciaron que la justa deportiva será un “escaparate” para todas ellas a fin de evidenciar la crisis de desapariciones que se vive en México.

Incluso, amagaron con realizar una megamarcha el día de la inauguración del Mundial 2026, el 11 de junio de este año.

fdm