México y Brasil refrendan compromiso con fortalecimiento del sistema multilateral

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, presidió este jueves junto a su homólogo, el ministro de Exteriores, Mauro Vieira, la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, principal mecanismo de diálogo político y cooperación bilateral entre ambos países.

Durante la reunión se revisó la agenda política, económica y multilateral. Se avanzó en salud pública, agricultura, transformación digital, cooperación espacial, igualdad de género, asistencia humanitaria, gestión de riesgos y medio ambiente.

Resaltó que “México y Brasil compartimos la convicción de que el multilateralismo y la cooperación entre Estados son la base de una América Latina y el Caribe más próspera e incluyente. Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral y con la reforma de las Naciones Unidas”.

Agregó que “el peso conjunto de nuestras economías nos permite contribuir a la integración productiva regional. Por ello acordamos ampliar el comercio bilateral y las inversiones recíprocas, en beneficio de ambos pueblos”, resaltó.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, los cancilleres escucharon los informes de trabajo que se presentaron durante la sesión plenaria, de las subcomisiones de Asuntos Políticos; Asuntos Económicos, Comerciales y Financieros; Cooperación Técnico-Científica; Cooperación Educativa y Cultural, y de Asuntos Multilaterales.

En su mensaje, el secretario Velasco destacó la complementariedad bilateral en sectores estratégicos como el energético –representada por la colaboración entre Pemex y Petrobras–, el sanitario, el de seguridad y el aeroespacial”.

Destacó que “la cooperación entre Pemex y Petrobras, las dos mayores empresas petroleras estatales de América Latina, entra en su fase de ejecución. El Memorando de Entendimiento suscrito entre ambas articula la experiencia de Petrobras en aguas profundas con el potencial energético y la infraestructura de Pemex, y abre, con una vigencia inicial de dos años, una agenda de intercambio técnico, tecnológico y regulatorio.

Informó que una delegación de Pemex se encuentra en Río de Janeiro, dando seguimiento a los compromisos del memorando, y la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, estuvo con ellos en una reunión.

La energía es hoy el terreno de mayor actividad recíproca entre los dos países, y ha crecido de manera sostenida desde la visita del vicepresidente Alckmin a México”.

El secretario agradeció a Brasil por asumir la representación y protección de los intereses y locales diplomáticos de México en Perú.

Este viernes, el titular de la SRE visitará São Paulo, donde participará en encuentros con representantes del sector industrial y empresarial brasileño, para tender puentes que aumenten las oportunidades de inversiones y comercio bilateral en beneficio de ambos pueblos.