ASA suministra combustibles de aviación con altos estándares de calidad

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), garantiza la distribución segura, eficiente y con altos estándares de calidad de combustibles de aviación en el país. Para ello, dispone de una infraestructura estratégica integrada por 52 estaciones de combustible y un punto de suministro. Esta red logística se apoya en un parque vehicular de 447 unidades especializadas, entre las que destacan 266 autotanques, dispensadores y vehículos auxiliares.

El proceso operativo del organismo se sostiene en un Sistema de Gestión de Combustibles certificado bajo las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001. La cadena de suministro abarca las etapas de recepción, transporte, almacenamiento, control de calidad y suministro final a las aeronaves. El traslado del producto desde las refinerías o terminales de PEMEX hacia las estaciones aeroportuarias se realiza mediante autotanques con capacidades de entre 42 mil y 62 mil litros, con el apoyo adicional de un ducto en la Estación de Combustibles de México que optimiza la entrega.

Posteriormente, el combustible se resguarda en tanques equipados con sistemas de protección ambiental y seguridad operativa, para después ser distribuido en unidades con capacidad de entre 2 mil y 40 mil litros que abastecen directamente a los aviones en pista. La institución aplica inspecciones continuas en cada fase para certificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Al respecto, la dependencia destaca que la fortaleza de su operación radica en sostener un modelo enfocado en la mejora continua, orientado a la seguridad laboral, la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y la formación especializada del personal. De esta forma, ASA reafirma su compromiso con la seguridad operacional y la calidad en el suministro de turbosina y gasavión, consolidándose como un actor clave para el desarrollo y la conectividad del sector aeronáutico en México.