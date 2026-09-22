Arzobispo Patrón Wong destaca relación estable con autoridades antes de dejar Xalapa

En su último encuentro con medios antes de iniciar el proceso de transición en la Arquidiócesis de Xalapa, el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong agradeció a funcionarios de todos los partidos políticos el trato que tuvieron para con los católicos.

La declaración surgió ante la pregunta expresa de cómo queda la relación con el gobierno estatal tras cinco años de gestión. Patrón Wong respondió sin matices: “Quiero agradecer muchísimo a todos los servidores públicos de todos los partidos, porque a nivel municipal, a nivel estatal, nos hemos unido para el bien”.

El prelado añadió que en cada comunidad y municipio encontró “respeto y también afecto por todos los buenos de la Iglesia Católica”, y subrayó que la institución está para “servir a la sociedad de Veracruz”, marcando una línea de colaboración institucional que contrasta con momentos de tensión vividos en administraciones anteriores.

El mensaje se da en el contexto del relevo. Patrón Wong sustituye en Puebla al arzobispo Víctor Valentín Sánchez Espinosa. La Santa Sede definirá al sexto arzobispo de Xalapa. Mientras tanto, aseguró que la estructura pastoral —sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos— continuará activa y acompañando a la población.

Este año, la Catedral Metropolitana ingresó al conjunto de edificios del primer cuadro de la ciudad que fueron pintados de manera uniforme y los gastos corrieron por parte del Gobierno del Estado. Además, el año pasado hubo trabajos y resanes que, reconoció en su momento la Arquidiócesis, fueron costeados por las autoridades estatales.

Con esta declaración, el arzobispo saliente deja un cierre político de relación estable, en un momento en que la Iglesia local se prepara para un nuevo liderazgo.