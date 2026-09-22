Morena seguirá buscando alianza con PT y PVEM: Ariadna Montiel

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) seguirá trabajando en construir la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y con el Partido Verde (PVEM), pese a las diferencias que han surgido entre los tres partidos por el nombramiento de los coordinadores de la transformación del partido oficial, afirmó Ariadna Montiel.

La presidenta de Morena destacó que los aspirantes a coordinadores que determinaron el PT y el PVEM fueron incluidos en las encuestas en los estados donde acordaron con Morena ir en alianza, y aún pueden participar en otros procesos de selección de candidatos.

Enfatizó que pese a los desacuerdos con el PT, es relevante mantener la alianza, toda vez que han ido juntos por más de 30 años en diversos procesos electorales.

Para nosotros, siempre habrá la convicción de seguir caminando juntos. Nosotros queremos que la coalición se mantenga con el Partido del Trabajo, es una unión que viene desde hace más de 30 años, hemos trabajado juntos y creo que debemos seguir haciéndolo.

“Nosotros aspiramos a que sean compañeros donde estemos todos juntos, incluyendo el Partido del Trabajo y vamos a seguir platicando con todos porque así debe ser”, destacó la presidenta de Morena.

Montiel destacó que ella personalmente ha hablado con los aspirantes a ser coordinadores y que no fueron favorecidos por las encuestas, para convocarlos a seguir participando en otros procesos de selección internos en Morena.

Platiqué con la compañera Avelina (López, de Guerrero), el 16” (…) “Hoy voy a ver a Don Rafa (Marín Mollinedo, de Quintana Roo), le tengo mucho apreció, fue fundador del movimiento en Quintana Roo”. (…) “El compañero Morones (de Michoacán), él ha decido esperar y consultar a su equipo en los municipios y respetamos su posición, y hemos estado pendientes cuando él esté listo para platicar”, puntualizó Montiel.

Insistió en que ella se mantendrá en el cargo hasta completar el proceso electoral de 2027, y durante ese periodo seguirá dialogando tanto con otros partidos de la alianza como con integrantes de Morena que sientan que merecen candidaturas.

Destacó que las encuestas seguirán siendo el “método científico” mediante el cual se seguirán definiendo candidaturas, pues no dejan lugar a dudas de quiénes son los personajes con más posibilidades de ganar elecciones, y no se planteará una elección interna porque ese método fue el que “acabó con el PRD”.

Respecto a una eventual candidatura de Citlali Hernández, actual coordinadora de alianzas de Morena, Montiel destacó que no le ha comunicado alguna intención de ser candidata a algún cargo de elección popular.