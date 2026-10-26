México supera 20 mil contagios de sarampión; Jalisco encabeza casos

Al corte del 23 de octubre, la cifra de contagios de sarampión aumentó a 20 mil 350, informó la Secretaría de Salud.

Cabe señalar que la contabilización incluyó todos los casos registrados desde febrero del año pasado, cuando se oficializó el brote de esta enfermedad viral en territorio nacional.

Es importante destacar que el mayor número de pacientes se confirmó en lo que va de 2026, con un total de 13 mil 736.

¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES CON MÁS CONTAGIOS?

Jalisco ocupó el primer lugar entre las cinco entidades con mayor concentración del virus en este año, ya que sumó 7 mil 289 pacientes contagiados, con una tasa de incidencia de más de 81 contagios por cada 100 mil habitantes.

Le siguió la Ciudad de México, con mil 033 pacientes, y en tercer sitio se ubicó Chiapas, con 977 contagios.

En cuarto lugar se ubicó Durango, con 737 casos, y finalmente Sonora, con 395.

Las 32 entidades federativas notificaron contagios durante el periodo 2025-2026.

Un total de 528 municipios resultaron afectados.

SUMAN 50 DEFUNCIONES POR SARAMPIÓN

La autoridad sanitaria informó que desde el pasado 29 de septiembre no se reportaron defunciones por sarampión.

No obstante, desde febrero de 2025, la enfermedad viral ocasionó la muerte de 50 personas en 12 entidades, de las cuales Chihuahua encabezó la lista, con 21 fallecimientos.

Le siguieron:

Zacatecas: 8

Jalisco: 5

Ciudad de México: 4

Durango: 4

Veracruz: 2

Michoacán: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

Sonora: 1

Tlaxcala: 1

LLAMAN A LA POBLACIÓN A VACUNARSE

En su reporte, la dependencia federal señaló que los menores de 1 a 4 años fueron el grupo poblacional más afectado por el virus. En segundo lugar se ubicaron los menores de 5 a 9 años y, en tercer sitio, los adultos de 25 a 29 años.

Reiteró que las personas que no fueron vacunadas o que no tenían completo su esquema de inmunización fueron las que más se contagiaron.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación.

Recordó que la inmunización contra el sarampión es gratuita y está dirigida de manera prioritaria a:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad en todo el país que no cuenten con ninguna dosis o requieran un refuerzo.