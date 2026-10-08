Sarampión deja 50 muertes y más de 20 mil casos en México

México acumula 50 muertes y 20 mil 229 casos de sarampión, de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, con corte al 6 de octubre.

Las cifras corresponden a los contagios y fallecimientos registrados desde febrero de 2025, cuando se notificó oficialmente el brote de esta enfermedad viral en territorio nacional.

Del total de casos, 13 mil 615 se han registrado durante 2026, convirtiendo a este año en el periodo con mayor número de contagios.

Jalisco encabeza los contagios

Durante 2026, Jalisco concentra el mayor número de casos, con 7 mil 274 contagios.

Le siguen:

Ciudad de México: mil 33 casos.

Ciudad de México: mil 33 casos. Chiapas: 920 casos.

Durango: 735 casos.

Sonora: 394 casos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante el periodo 2025-2026 las 32 entidades federativas han reportado casos de sarampión, distribuidos en 521 municipios del país.

Sarampión ha provocado 50 fallecimientos

Desde febrero de 2025 y hasta el corte más reciente, el sarampión ha provocado 50 fallecimientos en 12 entidades federativas.

La distribución de las defunciones es la siguiente:

Chihuahua: 21

Chihuahua: 21 Zacatecas: 8

Jalisco: 5

Ciudad de México: 4

Durango: 4

Veracruz: 2

Michoacán: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

Sonora: 1

Tlaxcala: 1

Menores de edad, entre los grupos más afectados

La Secretaría de Salud señaló que el grupo de niñas y niños de 1 a 4 años es el más afectado por el virus. En segundo lugar se encuentran los menores de 5 a 9 años, mientras que el tercer grupo con mayor número de contagios corresponde a los adultos de 25 a 29 años.

La dependencia federal destacó que los contagios se han presentado principalmente entre personas que no cuentan con ninguna dosis de la vacuna o que tienen incompleto su esquema de inmunización.

Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación y recordó que la inmunización contra el sarampión es gratuita.

La vacunación está dirigida de manera prioritaria a: