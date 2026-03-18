México será sede por primera vez del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, reveló que México será sede de un evento internacional que combinará el ámbito deportivo con el sector turístico.

En este contexto, la funcionaria federal explicó que nuestro país recibirá el Congreso Mundial del Turismo Deportivo, un evento organizado exclusivamente por la Organización de Naciones Unidas (ONU) Turismo donde se abordarán temas para incrementar este sector.

¿Dónde y cuándo será?

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la titular de la dependencia señaló que el evento tendrá lugar del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y contará con la asistencia de más de 140 países y 500 afiliados de ONU Turismo.

La logística para este magno evento estará a cargo de la propia ONU en conjunto con la Secretaría de Cultura de México. Además, habrá más de 40 ponencias de talla global y se espera la participación de diversos inversionistas.

¿Por qué en México?

Rodríguez Zamora indicó que este congreso celebra su cuarta edición, y que por primera vez saldrá de Europa, lo que demuestra que México es una potencia en el ramo turístico al buscar posicionarse como el quinto país más visitado del mundo.

En ocasiones anteriores, el evento solo se realizó dos veces en España y una en Croacia. Esto muestra cómo México puede posicionarse como el quinto país más visitado del mundo, lo cual es el objetivo de la secretaría”, refirió.

¿Qué otros eventos habrá en el país?

Además de este congreso del turismo deportivo, México realizará la quincuagésima edición del Tianguis Turístico se llevará a cabo en Acapulco del 27 al 30 de abril. En este evento, los 32 estados de México, tendrán un pabellón completo dedicado a la comercialización de experiencias comunitarias, una novedad en este tipo de eventos.

Por último, la encargada del turismo en el país, mencionó que Puebla fue incluida en la Guía Michelin, junto con Yucatán y Jalisco. Esta adición es muy importante, ya que eleva la gastronomía mexicana, sus ingredientes y a sus cocineras tradicionales. Esto sobre todo, con la Feria del Taco que se realizará en los estados.

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fdm