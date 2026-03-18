Ariadna Montiel coordina en Monterrey tareas clave de programas de bienestar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, realizó una visita de trabajo a Monterrey, Nuevo León, los días 17 y 18 de marzo, donde sostuvo un encuentro con las y los Servidores de la Nación para agradecerles, a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, su labor territorial y compromiso con la población beneficiaria de los programas sociales.

Durante la reunión, la funcionaria federal destacó que “cuando se trata de servir al pueblo, no hay barreras”, al reconocer la dedicación y el esfuerzo de las brigadas encargadas de operar las políticas de bienestar en la entidad. Asimismo, dialogó con el personal sobre las tareas inmediatas y los retos operativos en la región.

Ariadna Montiel posa al centro junto a cientos de Servidores de la Nación reunidos en un salón durante encuentro de coordinación territorial de programas Bienestar. Excélsior

El encuentro tuvo como eje principal fortalecer la coordinación territorial en Nuevo León, con énfasis en tres líneas de acción. La primera es la estrategia Bienestar Casa por Casa, mediante la cual se instruyó intensificar las visitas domiciliarias para no solo entregar apoyos, sino también actualizar censos e identificar necesidades específicas en materia de salud y vivienda.

Otro de los puntos relevantes fue el inicio del registro para la credencialización del Servicio Universal de Salud, que busca unificar el acceso a servicios médicos para personas beneficiarias de programas sociales. Además, se subrayó la consolidación del humanismo mexicano como marco político de la acción gubernamental, con los Servidores de la Nación como enlace directo entre la federación y la ciudadanía.

Tras el diálogo sostenido en Monterrey, las brigadas tienen encomendadas acciones inmediatas, entre ellas la realización del Censo de Salud y Bienestar para integrar expedientes digitales de adultos mayores y personas con discapacidad.

También deberán supervisar operativos de pago directo en sucursales del Banco del Bienestar en la zona metropolitana, con el objetivo de garantizar que la dispersión de recursos correspondiente a este bimestre se realice sin contratiempos.

Asimismo, se prevé avanzar en la incorporación de beneficiarios a nuevos programas, como las becas universales de educación básica y los apoyos dirigidos a mujeres de 60 a 64 años.

La presencia de Montiel Reyes en Nuevo León fue considerada estratégica por la densidad poblacional y la complejidad urbana de la región, donde se busca optimizar la logística operativa para alcanzar la cobertura total de los programas sociales durante el primer trimestre de 2026.