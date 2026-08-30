México resiste presión de Trump y llegará fortalecido a cuarta ronda de revisión del T-MEC: Ebrard

A pesar de la presión del presidente estadunidense, Donald Trump, México ha salido avante en las negociaciones del T-MEC y llegará fortalecido a la cuarta ronda el próximo mes de septiembre, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La presidenta tiene un gran reconocimiento internacional. Por lo que ha logrado con los Estados Unidos, además de otras cosas, se ve como un país de referencia para esa negociación. La presidenta ha tenido 20 llamadas con el presidente. La última, yo estuve, fue el viernes de la semana pasada. Y personalmente está revisando todo lo que estamos haciendo. Es el reto más grande que ha tenido México en lo que va del siglo. Nunca habíamos tenido un reto de esa magnitud, de esa complejidad con Estados Unidos. Y en México está saliendo avante”, aseveró.

Ebrard sostuvo que el principal logro de la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum es haber mantenido a México “como el país con mayor acceso al mercado estadounidense y, al mismo tiempo, con el menor arancel efectivo entre sus principales socios comerciales, de 3.4 por ciento”.

“Somos el país que más exporta a Estados Unidos y el que paga el menor arancel”, resumió Ebrard, al advertir que el reto ahora será conservar esa posición mientras las exportaciones mexicanas hacia ese mercado continúan creciendo.

México concentra “83.3 por ciento de sus exportaciones en Estados Unidos, mientras que las ventas mexicanas al exterior han registrado un crecimiento de 24.6 por ciento”, impulsado particularmente por equipos electrónicos, cómputo y productos vinculados con la expansión de la inteligencia artificial, recalcó el secretario de Economía, al lo la sesión Plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados este domingo 30 de agosto, previo al arranque del tercer año de la LXVI Legislatura.

El problema, reconoció ante los legisladores morenistas, es que ese crecimiento incrementa el superávit comercial de México frente a Estados Unidos, precisamente cuando Trump mantiene una política proteccionista y considera negativo el déficit comercial.

“Cada vez que ve el presidente Trump esto, es otro problema”, expresó Ebard.

Sin embargo, insistió en que, a pesar de la hostilidad de Trump, la presidenta Sheinbaum ha sido reconocida por su templanza para mantener el diálogo y ha sostenido “más de 20 llamadas con Trump”, la última, dijo, se realizó el viernes pasado, para atender la relación bilateral.

Innovación sobre soberanía de recursos

El secretario de Economía también advirtió a los diputados de Morena que el principal desafío de México ya no está solamente en tener un buen acuerdo para mantener el T-MEC para los próximos años, sino que, debe prepararse para una economía en la que la innovación será más importante que la soberanía de recursos, así como prepararse para un mercado donde la inteligencia artificial, la robótica, los datos y la propiedad intelectual marcarán el rumbo

No vamos a poder generar la riqueza pensando en un modelo de ensamblaje y manufactura cuando estamos en un mundo que va a inteligencia artificial y robots”, sostuvo.

Ebrard planteó también. que México debe dejar de depender de un modelo basado principalmente en manufactura y ensamblaje y aumentar su participación en las cadenas de mayor valor agregado.

Ello, al advertir que “la economía de datos está provocando una concentración de riqueza y de información sin precedentes”, por lo que México debe definir cómo participará en esa nueva economía para preservar su capacidad productiva y su soberanía.

Aranceles contra China

Durante su participación Marcelo Ebrard también destacó los efectos de la modificación arancelaria aplicada este año a 1,466 fracciones arancelarias provenientes de China y otros países, con la que, aseguró, se busca proteger alrededor de 350 mil empleos.

Entre los resultados reportados por el titular de Economía están una reducción de 59 por ciento en las importaciones de calzado, de 35 por ciento en automóviles ligeros, de 13.9 por ciento en textiles y de alrededor de 27 por ciento en electrodomésticos.

El objetivo, explicó, “es frenar productos que ingresan al mercado mexicano con precios inferiores a los costos de inventario para ganar participación y desplazar a productores nacionales”.

El reto: pasar del ensamble a la innovación

Asimismo, Marcelo Ebrard destacó ante los morenistas que México tiene capacidades industriales mayores a las que normalmente se reconocen.

Puso como ejemplo la industria de dispositivos médicos, cuyas exportaciones rondan los 18 mil millones de dólares, así como la fabricación de equipos médicos avanzados y componentes tecnológicos.

En paralelo, la Secretaría de Economía ha emitido 3 mil 614 certificados de Hecho en México, como parte de una estrategia para acreditar el origen de los productos nacionales.

Por último Ebrard anticipó que las reglas de origen serán uno de los principales temas de la próxima etapa de la relación comercial internacional.

“Si tú no puedes certificar dónde se hace, no vas a poder entrar al mercado”, advirtió.

Por ello, reiteró que el país debe aprovechar la relocalización de cadenas productivas hacia Norteamérica, particularmente en sectores como semiconductores, electrónica y tecnología.

El objetivo es que las nuevas inversiones no se limiten al ensamblaje de productos asiáticos para exportarlos a Estados Unidos”, sino que incorporen una mayor proporción de componentes fabricados en México, dijo.

En esa estrategia se contemplan 15 polos de desarrollo económico, con incentivos fiscales que incluyen deducciones inmediatas de 100 por ciento y estímulos adicionales de 25 por ciento para innovación y capacitación.

Además, una oficina federal creada para acelerar inversiones y que ya autorizó 15 proyectos por 3 mil 771 millones de dólares, con el propósito de reducir los tiempos de los trámites y permisos, dijo.

Ebrard sostuvo que el objetivo final es elevar la complejidad económica de México y aprovechar el reacomodo mundial de las cadenas productivas.

El desafío, resumió, ya no es sólo conservar el acceso preferencial al mercado estadounidense, sino producir más tecnología, generar propiedad intelectual y aumentar el contenido nacional de las exportaciones.

En conferencia de prensa posterior el secretario de Economía insistió en que la conversación del T-MEC entre la presidenta Sheinbaum y Trump “ha sido muy fluida”. Sin embargo se reservó el contenido de la última llamada del viernes.

Ambos mandatarios informarán al respecto, señaló, al tiempo que adelantó que la cuarta ronda de negociaciones “será en el próximo mes”. La fecha se definirá durante su viaje del martes próximo a Washington