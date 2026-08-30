Cae en un barranco de 15 metros con su Tesla y… ¡sólo le duele el codo! | VIDEO

La madrugada todavía envolvía las calles de San Pedro cuando los cuerpos de emergencia recibieron el reporte de un vehículo que había terminado al fondo de un barranco.

Eran aproximadamente las 4:50 de la mañana de este domingo. En la zona de Plaza Florencia, entre las calles Frangellico y Alejandría, en el sector Rincón del Pinal, sobre el Antiguo Camino a San Agustín, comenzaba una operación que obligaría a los rescatistas a trabajar entre la oscuridad y el desnivel del terreno.

La emergencia ocurrió en la colonia Renacimiento.

Al llegar al sitio, los elementos de Protección Civil encontraron un Tesla gris aproximadamente 15 metros abajo.

En el interior permanecía un hombre.

Edgar, de 30 años, estaba consciente, pero atrapado dentro de la unidad.

La prioridad era sacarlo del vehículo y llevarlo hasta una zona segura.

Un rescate desde el barranco

La ubicación del automóvil obligó a los rescatistas a utilizar equipo especializado para acceder hasta el punto donde había quedado la unidad.

Protección Civil Nuevo León informó posteriormente que fue necesario realizar un rescate mediante línea larga, una técnica utilizada para extraer personas desde zonas de difícil acceso.

“Protección Civil Nuevo León realizó un rescate en línea larga mediante helicóptero para extraer a un masculino que resultó lesionado tras la caída de un vehículo”.

La maniobra implicó asegurar al lesionado para poder subirlo desde el desnivel.

En medio de la operación, los rescatistas encontraron a Edgar consciente dentro del Tesla y comenzaron las labores para liberarlo.

El reporte de los cuerpos de auxilio señaló que el hombre presentaba lesiones que requerían valoración médica.

En una parte del informe se indicó que tenía dolor en la articulación del codo izquierdo y que no había perdido el estado de conciencia.

Sin embargo, el comunicado también señaló que:

“El lesionado, quien presentaba trauma de cráneo y diversas contusiones, fue empaquetado en canastilla y extraído mediante línea larga”.

La extracción se convirtió así en la parte más delicada del operativo.

Primero había que asegurar al hombre.

Después, moverlo fuera del vehículo.

Y finalmente elevarlo desde el fondo del barranco hasta una zona donde los paramédicos pudieran continuar con la atención.

De la oscuridad a zona segura

Después de ser extraído, Edgar fue valorado por los cuerpos de emergencia.

El hombre permanecía consciente y no se reportó pérdida del estado de conciencia.

Los paramédicos determinaron que presentaba dolor en el codo izquierdo, además de las lesiones descritas en el reporte.

La operación permitió finalmente sacar al conductor del desnivel.

Una vez en una zona segura, fue atendido por personal médico y se indicó su traslado en la unidad CRUM 094 al Hospital Universitario.

Sin embargo, posteriormente el hombre decidió no ser trasladado para recibir atención hospitalaria en ese momento.

Pese a la recomendación de los paramédicos, firmó una hoja de rechazo de traslado y manifestó que acudiría por sus propios medios a una valoración médica posterior.