Maru Campos anuncia programa estatal para apoyar a familias de personas desaparecidas

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, una estrategia que contempla acompañamiento integral y apoyo económico para familiares de personas desaparecidas, con un arranque dirigido a 450 familias y la promesa de ampliar su cobertura conforme avance su implementación. "Está pensado para acompañar la vida que sigue mientras buscan", afirmó la mandataria al presentar la iniciativa.

Campos reconoció que ningún apoyo económico puede compensar la ausencia de un ser querido, pero sostuvo que el Estado debe aliviar parte de la carga que enfrentan quienes participan en las búsquedas. "Ese peso no lo deben cargar solas, y en eso sí podemos acompañarlas desde hoy", expresó, al referirse a los gastos derivados de traslados, trámites y jornadas en las que las familias dejan de trabajar para continuar con la búsqueda.

La gobernadora aseguró que el programa irá acompañado del fortalecimiento de las tareas de investigación y localización de personas desaparecidas. "Seguiremos reforzando los servicios de investigación, búsqueda y atención especializada", señaló, al tiempo que planteó como objetivo que "cada carpeta avance" y que en cada operativo de búsqueda exista acompañamiento institucional para las familias.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno estatal instaló mesas regionales permanentes con colectivos de búsqueda de distintas regiones de Chihuahua. La mandataria informó que la Comisión de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno iniciaron estos encuentros para "escuchar de cerca y garantizar el cumplimiento de los acuerdos", además de comprometerse a dar seguimiento personal a los trabajos y mantener reuniones con las víctimas.

Durante su mensaje, Campos admitió que las acciones emprendidas hasta ahora no han sido suficientes frente a la dimensión del problema. "Soy muy consciente de que no hemos hecho todo lo deseable, que no ha sido suficiente. Y sé que podemos hacer más", declaró, al insistir en que la búsqueda de personas desaparecidas no debería recaer en las familias, sino ser una responsabilidad del Estado.

La gobernadora recordó que, a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, ya se ofrecen servicios médicos, atención psicológica, apoyos alimentarios, gestiones para empleo y vivienda, así como becas educativas. Sin embargo, reconoció que esos esfuerzos "no alcanzan" ante la magnitud de la crisis.

También hizo referencia al papel del Gobierno federal en la atención del fenómeno de las desapariciones y sostuvo que confió en que el problema sería atendido "con toda la fuerza del Gobierno Federal", aunque subrayó que Chihuahua no condicionará sus acciones a ese respaldo. "Chihuahua hará la parte que le toca, con o sin acompañamiento", sentenció.