México reporta 9 mil 456 contagios de Dengue; CDMX y Tlaxcala, únicas entidades sin casos

México abrió el mes de noviembre con el registro de 9 mil 456 contagios de dengue, debido a que durante la última semana se confirmaron 742 nuevos casos.

Los pacientes afectados por el virus se reportaron en 30 estados del país. Por tanto, la Ciudad de México y Tlaxcala son las únicas dos entidades que han estado exentas de la enfermedad en lo que va del año.

De acuerdo al “Panorama Epidemiológico del Dengue” publicado por la Secretaría de Salud con corte al 2 de noviembre, el 63% de las personas que se contagiaron se concentró en 5 estados.

A la cabeza se mantuvo Sonora con 2 mil 313 casos.

Le siguieron:

Veracruz con mil 435

Tabasco con 823

Sinaloa con 801

Quintana Roo con 570

El informe expuso que durante la semana epidemiológica número 43, de los 9 mil 456 pacientes confirmados, 4 mil 699 fueron atendidos por dengue con signos de alarma y dengue grave.

El 55% de los casos fueron diagnosticados en mujeres, frente al 45 % que se confirmaron en varones.

Es importante señalar que aunque los 4 serotipos del dengue están circulando, el serotipo 3 es el que ha presentado mayor circulación en las 30 entidades afectadas.

Muertes por dengue

En su reporte, la autoridad sanitaria federal señaló que desde el pasado 19 de octubre, no se registraron nuevos decesos por dengue.

Por lo anterior, la cifra de muertes se mantuvo en 33 en 14 entidades.

Con 5 defunciones, Sonora y Veracruz encabezaron la lista de los 5 estados con el mayor número.

En tercer sitio se ubicó Quintana Roo con 4 decesos; le siguieron Tabasco con 3 y Sinaloa con 2.