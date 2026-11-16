La población en situación de pobreza en México disminuyó en 17.3 millones de personas entre 2018 y 2026, de acuerdo con las estimaciones más recientes del Banco Mundial difundidas por el gobierno federal. La proporción pasó de 35.3%, equivalente a 43.9 millones de habitantes, a 20%, es decir, 26.6 millones de personas.

Este resultado se inscribe en la política social impulsada desde 2018, basada en los incrementos al salario mínimo y la ampliación de los programas sociales.

En este proceso, la gestión de Ariadna Montiel Reyes al frente de la Secretaría de Bienestar, entre 2022 y abril de 2026, estuvo marcada por la expansión de los apoyos económicos y la consolidación de los mecanismos de atención a los sectores de menores ingresos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2018 y 2024 alrededor de 13.4 millones de personas dejaron de encontrarse en situación de pobreza multidimensional. Aunque este periodo comprende distintas administraciones de la dependencia, incluye los años en los que Montiel encabezó la política de bienestar social.

Además, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundidos por la Secretaría de Bienestar, México concentró 60% de la reducción de la pobreza registrada en América Latina y el Caribe durante 2024.

La expansión de los programas sociales durante la gestión de Montiel

Ariadna Montiel asumió la titularidad de la Secretaría de Bienestar en 2022, después de que la dependencia fuera encabezada por María Luisa Albores González y Javier May Rodríguez. Antes, durante 2018, la institución operaba como Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo la responsabilidad de Eviel Pérez Magaña.

Durante la gestión de Montiel se amplió la cobertura de los programas prioritarios y se incorporaron nuevos esquemas de apoyo, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar y las becas educativas Rita Cetina.

Para 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores supera los 13.7 millones de derechohabientes; la Pensión Mujeres Bienestar atiende a alrededor de 2.8 millones de beneficiarias, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad alcanza a aproximadamente 2 millones de personas.

A estos apoyos se suman las becas Benito Juárez y Rita Cetina, así como el programa Salud Casa por Casa, que realiza visitas domiciliarias para acercar servicios de atención preventiva a adultos mayores y personas con discapacidad. Entre los esquemas productivos destaca Sembrando Vida, dirigido a comunidades rurales.

La ampliación de estos programas estuvo acompañada de un incremento en los recursos destinados a la política social. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Bienestar, la inversión pasó de 242 mil millones de pesos en 2019 a 850 mil millones de pesos en 2025, lo que representa un crecimiento real acumulado de 251%.

En materia de desigualdad, los indicadores también muestran avances. El coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso, disminuyó de 0.426 en 2018 a 0.391 en 2024. Asimismo, el ingreso de los hogares pertenecientes al 10% de la población con menores recursos aumentó aproximadamente 35.9% en términos reales durante el mismo periodo.

Estos resultados coincidieron con el incremento acumulado de 125% en el salario mínimo real desde 2018, una de las medidas que el gobierno federal identifica como parte de los factores que contribuyeron a mejorar el ingreso de los hogares.

Tras la salida de Montiel en abril de 2026, Leticia Ramírez Amaya asumió la titularidad de la Secretaría de Bienestar, con lo que continuó la operación de los programas sociales.

México permanece en el grupo de economías de ingreso medio-alto

Pese a la reducción de la pobreza y los avances en la distribución del ingreso, México mantiene el desafío de elevar su crecimiento económico y avanzar hacia el grupo de países de ingreso alto.

En su clasificación correspondiente al ejercicio fiscal 2027, el Banco Mundial ubica a México entre las economías de ingreso medio-alto, categoría que comprende a los países con un ingreso nacional bruto per cápita anual de entre 4 mil 636 y 14 mil 375 dólares.

En este mismo grupo se encuentran Vietnam y Filipinas, mientras que Chile, Uruguay y Panamá ya forman parte de las economías de ingreso alto.