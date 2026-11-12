México recibe 11 respuestas de EU por 18 mexicanos muertos bajo custodia del ICE

De las 22 cartas enviadas por el gobierno de México a fiscalías de Estados Unidos para conocer el avance de las investigaciones por la muerte de mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante sus operativos, únicamente se han recibido 11 respuestas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería detalló que ocho comunicaciones fueron dirigidas a fiscalías generales estatales y 14 a fiscalías de condado. Sin embargo, la mitad de las autoridades destinatarias ha respondido a las solicitudes de información y colaboración.

A la fecha se han recibido 11 respuestas, y el diálogo continúa con las demás. Varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos para dar seguimiento a los casos”, informó la dependencia en un comunicado.

La gestión diplomática busca esclarecer las circunstancias de 18 casos de mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria o durante operativos de autoridades estadounidenses.

Como parte del seguimiento, la Embajada de México en Estados Unidos ha mantenido comunicación con fiscales de los condados de Harris y Webb, en Texas, y Ventura, en California, para conocer el estado de las investigaciones y ofrecer colaboración institucional.

La SRE señaló que estos contactos se han realizado en varias ocasiones, con el propósito de mantener abiertos los canales de comunicación con las autoridades encargadas de los expedientes.

¿Qué apoyo legal reciben las familias de los fallecidos?

La Cancillería también presentó un balance sobre la situación jurídica de los familiares de las 18 personas fallecidas y la asistencia que reciben para emprender acciones legales.

De acuerdo con los datos oficiales.

Cuatro casos cuentan con representación del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE).

Siete casos tienen representación legal privada.

Dos familias continúan buscando abogados, con acompañamiento consular.

Cinco familias decidieron no emprender acciones legales.

En cuanto a las reclamaciones judiciales, las familias han presentado demandas civiles en tres casos: dos con representación del PALE y una con abogados particulares.

Para los demás expedientes, los familiares preparan las acciones legales que consideran pertinentes junto con sus representantes.

Fiscalía de Harris acusa formalmente a agente del ICE

Entre los casos bajo seguimiento diplomático se encuentra el de una persona mexicana que resultó herida en Houston, Texas.

Sobre este expediente, la Fiscalía del Condado de Harris informó que un gran jurado emitió una acusación formal contra el agente del ICE involucrado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que dará seguimiento puntual al proceso judicial, aunque precisó que respetará las atribuciones de las autoridades competentes en Estados Unidos.

La respuesta de las fiscalías estadounidenses y el avance de los procedimientos legales forman parte de las gestiones del gobierno mexicano para esclarecer las muertes de connacionales y acompañar a sus familias en la búsqueda de justicia.