México rechaza resolución de EU sobre dumping a exportaciones de fresa

El Gobierno de México expresó su “grave preocupación” por una resolución preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) que determinó la existencia de dumping en las exportaciones de fresa mexicana durante la temporada invernal, un caso que amenaza a cerca de 5 mil productores nacionales y a unos 151 mil empleos vinculados con esta actividad.

La Secretaría de Economía informó que la autoridad estadounidense estimó preliminarmente que empresas mexicanas habrían vendido el producto por debajo de su valor normal, con márgenes de dumping de entre 3.37% y 5.28%, dependiendo de la compañía involucrada.

El promedio calculado por el DOC se ubicó en 4.83%, una determinación que podría abrir la puerta a medidas antidumping y generar nuevas presiones sobre uno de los sectores agrícolas exportadores más importantes de México.

La preocupación del Gobierno mexicano se explica por el peso económico que tiene la fresa en el comercio agroalimentario con Estados Unidos.

Durante 2025, México exportó 263,000 toneladas de fresa al mercado estadounidense, con un valor aproximado de 1,000 millones de dólares, de acuerdo con los datos expuestos por la Secretaría de Economía.

El posible impacto de una decisión desfavorable va más allá de las grandes empresas exportadoras. La dependencia señaló que alrededor de 5,000 productores mexicanos podrían verse afectados y que el 97% de ellos son pequeños o medianos productores, con extensiones de hasta 10 hectáreas.

A esta cadena productiva están vinculados aproximadamente 151,000 empleos, por lo que cualquier arancel antidumping definitivo tendría consecuencias directas en productores, trabajadores agrícolas, empacadoras y exportadores.

Florida inició la investigación contra la fresa mexicana

El procedimiento comenzó el 31 de diciembre de 2025, cuando productores de Florida solicitaron al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) la aplicación de aranceles antidumping contra las importaciones procedentes de México.

Los solicitantes plantearon que las llamadas “fresas de invierno” debían ser consideradas un producto distinto de la categoría general de fresas. También argumentaron la existencia de un mercado regional limitado a determinados estados del este de Estados Unidos.

Sin embargo, México destacó una diferencia importante entre las conclusiones alcanzadas por las autoridades estadounidenses durante la investigación.

En un reporte preliminar emitido en marzo de 2026, la Comisión de Comercio Internacional concluyó que no existían bases para reconocer a las “fresas de invierno” como un producto diferente de las fresas en general.

La ITC también determinó que no había fundamentos para considerar la existencia de un mercado regional separado para ese producto y estableció que el mercado relevante es de carácter nacional en Estados Unidos.

Pese a esas conclusiones, la Secretaría de Economía señaló que el Departamento de Comercio mantuvo ambos conceptos en su resolución preliminar sobre dumping: la diferenciación de las llamadas “fresas de invierno” y el criterio de un mercado regional.

Para México, esta discrepancia forma parte de los elementos que serán analizados y combatidos durante las siguientes etapas del procedimiento.

La preocupación del Gobierno mexicano se explica por el peso económico que tiene la fresa en el comercio agroalimentario con Estados Unidos. Cuartoscuro/Enrique Ordoñez

México cuestiona criterios de Estados Unidos

El Gobierno mexicano sostuvo que los criterios utilizados por el Departamento de Comercio son inconsistentes con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con disposiciones establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Secretaría de Economía adelantó que dará seguimiento al caso junto con los productores y exportadores mexicanos, con el objetivo de defender los intereses del sector durante el desarrollo de la investigación.

El expediente todavía no está cerrado. La resolución definitiva de la Comisión de Comercio Internacional está prevista para principios de 2027, por lo que el resultado final será determinante para establecer si las exportaciones mexicanas enfrentarán o no medidas antidumping.