La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 19 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 19 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.
7:58 Horas | Cooperativa Cruz Azul reactivará planta en Hidalgo; invertirá 6 mil 500 mdp
La Cooperativa Cruz Azul reactivará su planta en Hidalgo, para lo cual invertirá 6 mil 500 millones de pesos, anunció el gobernador del estado, Julio Menchaca, quien celebró esta decisión y destacó los beneficios económicos que traerá con ello a la entidad.
La cementera prevé con ello la generación de 14 mil 200 empleos entre directos e indirectos y la producción de 3 millones de cemento al año. Como parte de sus inversiones también expandirá sus operaciones con una nueva línea de cementos, la cual registra un avance del 85%.