"México no acepta dictados extranjeros; la presidenta no está sola": Mauricio Kuri

En el marco del aniversario 109 de la Constitución, este jueves 5 de febrero, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, instó a cerrar filas en torno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En este contexto, el mandatario estatal mencionó que México no acepta dictados extranjeros, dejando en claro que la doctora Sheinbaum no está sola en la tarea de gobernar al país.

México no acepta dictados extranjeros” y “jamás, jamás, jamás” vamos a claudicar en nuestra dignidad. Por eso, “le refrendamos Presidenta, no está sola”, refirió.

El gobernador apuntó que es momento de tener menos confrontación y más convivencia, menos insultos y más diálogo. Captura de imagen

Como anfitrión de la ceremonia conmemorativa de la Constitución de 1917, Mauricio Kuri hizo énfasis en el respaldo a la jefa de Estado, expresando el apoyo a su liderazgo para que México siga por buen rumbo.

En su discurso, emitido en el Teatro de la República, situado en la ciudad de Santiago de Querétaro, el dirigente de extracción panista, afirmó que la reforma electoral no tiene por qué dividir al país, pues es una modificación que puede fortalecer la democracia en México.

Aunado a lo anterior, Kuri González destacó la vocación antirreleccionista de la primera presidenta del país, subrayando que lo estático está condenado a fracasar, por eso, “esta reforma debe acercarnos, no distanciarnos y garantizar que el voto del ciudadano no sea comprado ni coaccionado, sea un voto libre y secreto”.

Por último, el gobernador apuntó que es momento de tener menos confrontación y más convivencia, menos insultos y más diálogo, todo por el bien común que es México, razón por la cual ofreció su colaboración con la líder del país.

