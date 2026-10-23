Libre de sequía 64.9% del territorio nacional, a un mes de que concluyan las lluvias

A poco más de un mes de que concluya oficialmente la temporada de lluvias 2026, el 64.9 por ciento de la superficie del país se encuentra libre de afectaciones por la sequía.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la primera quincena de octubre de 2026, se registraron lluvias por arriba del promedio en gran parte de la República Mexicana, especialmente en las regiones noreste, centro-occidente, centro y sur.

Destacó que las precipitaciones estuvieron asociadas a canales de baja presión, la aproximación de la vaguada monzónica, el paso de la onda tropical número 42 y la influencia de la tormenta tropical Isaías en el Golfo de México y de los huracanes Simón y Trudy en el Océano Pacífico.

Señaló que en Baja California, las lluvias superiores al promedio se asociaron al Frente Frío número 2 y al huracán Rachel.

Estas condiciones favorecieron la disminución de áreas anormalmente secas (D0), y con sequía de moderada a extrema (D1 a D3), en porciones de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas; en este último estado destacó la eliminación de la sequía extrema (D3)", reveló.

El SMN agregó que, en contraste, las lluvias por debajo de la media histórica se registraron principalmente en la región oriente y en zonas puntuales del noroeste del territorio nacional.

Respecto a la evolución de la sequía, se observaron incrementos de áreas con sequía moderada (D1), y severa (D2), en porciones de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde las precipitaciones registradas no fueron suficientes para revertir los déficits acumulados durante los meses anteriores", precisó.

Al 15 de octubre, el Monitor de Sequía de México indica que 22.4 por ciento del país se encuentra anormalmente seco (D0), 11.1 por ciento tiene sequía moderada (D1), 1.6 por ciento con sequía severa (D2), 0.0 por ciento sequía extrema (D3) y 0.0 por ciento sequía excepcional (D4).

El reporte puntualizó que Tabasco es la entidad con más municipios con algún grado de sequía (94.1 por ciento), seguida por Quintana Roo (90.9 por ciento), Chiapas (68.5 por ciento) y Tamaulipas (48.8 por ciento).