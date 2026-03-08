México inicia marzo con 973 casos de Dengue

México abrió el mes de marzo con 973 casos acumulados de dengue, debido a que en la última semana se confirmaron 77 nuevos contagios, informó la Secretaría de Salud.

De acuerdo al Panorama Epidemiológico del dengue, el virus está presente en 23 entidades y a la fecha no se han reportado muertes.

Durante la semana epidemiológica número 8, el 80 % de las personas que se contagiaron se concentró en 5 estados. Con 251 casos, Sonora encabezó la lista.

Le siguieron:

Sinaloa con 184

Sinaloa con 184 Tabasco con 145

Veracruz con 144

Baja California Sur 59

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las 23 entidades afectadas. Al corte del 2 de marzo, de los 973 contagios confirmados, 557 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

Hasta el 2 de marzo, sólo 9 entidades no reportaron casos: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Ciudad de México,Durango, Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

Cabe señalar que el acumulado de casos de dengue en 2025 ascendió a 21 mil 981, lo cuales, estuvieron distribuidos en 30 entidades del país.

Además, durante el mismo lapso de tiempo, se confirmaron 80 muertes a consecuencia de esta enfermedad viral.

Cabe señalar que el acumulado de casos de dengue en 2025 ascendió a 21 mil 981, lo cuales, estuvieron distribuidos en 30 entidades del país. Cuartoscuro

¿Cómo se transmite el Dengue?

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el dengue se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti que se forma en recipientes donde se acumula agua como cubetas, llantas, floreros y bebederos.

Por lo anterior, el llamado a la población es retirar basura y cacharros con agua estancada para evitar que se formen criaderos de mosquitos.

La OPS señala que el dengue es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones.

Puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos.

fdm