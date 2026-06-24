México expresa solidaridad con Japón tras sismo; no se reportan connacionales afectados

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su solidaridad con Japón ante las afectaciones ocasionadas tras el sismo de magnitud 6.9 registrado en aquel país.

La SRE mantiene atenta a la situación y, hasta ahora, no se cuenta con reporte de personas mexicanas afectadas.

Sin embargo, la Embajada de México en Japón continúa dando seguimiento cercano a la situación.

Y puso un teléfono para asistencia o protección consular en Japón: +81 80 9980 8022

Un sismo de magnitud 6.9 sacudió el norte de Japón, percibiéndose con intensidad en la capital Tokio.

El temblor tuvo lugar alrededor de las 7:30 horas locales (16:30 horas del miércoles, tiempo del centro de México) con un epicentro localizado a 50 kilómetros de profundidad en las costas frente a Iwate, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).