SRE expresa solidaridad con Venezuela tras sismos; no reporta connacionales heridos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, luego de los dos sismos registrados esta tarde en Venezuela, hasta el momento no se tiene reporte de connacionales afectados. No obstante, la embajada de México en ese país se mantiene atenta al desarrollo de la situación.

A través de sus redes sociales, la cancillería expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó profundamente los daños y afectaciones ocasionados.

Asimismo, informó que, en caso de requerir asistencia o protección consular en Venezuela, está disponible el número de emergencias de la embajada: +58 412 2524675, así como el correo electrónico embvenezuela@sre.gob.mx.

La representación diplomática pidió a los mexicanos residentes o en tránsito seguir las recomendaciones de las autoridades locales en materia de protección civil para mantenerse a salvo, debido a que continúan los trabajos de remoción de escombros y atención a personas heridas.

La embajada de México en Venezuela suspendió temporalmente la atención al público desde el pasado lunes debido al traslado de sus oficinas a una nueva sede. Las actividades se reanudarán el próximo 6 de julio.