Gabinete de Seguridad detiene a 39 personas y asegura 28 armas el fin de semana

Un total de 39 personas detenidas, como presuntas responsables de un delito, y 28 armas aseguradas, 22 largas y seis cortas, es el saldo de las operaciones realizadas por elementos del Gabinete de Seguridad, entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo del presente año.

En el reporte del resultado emitido por este organismo del Gobierno de México, se detalló que entre los detenidos se encuentran cinco menores de edad y una persona señalada como un objetivo buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Además, en Rosarito, Baja California se rescató a dos menores que contaban con Alerta Amber, en Estados Unidos, y a seis personas privadas de su libertad en el estado de Veracruz.

Junto con las 28 armas de fuego se aseguraron, en los diferentes operativos, 102 cargadores, 12 mil 313 cartuchos, 22 chalecos tácticos, 45 placas balísticas y 13 cascos.

El Gabinete de Seguridad realizó detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga. Cuartoscuro

Los elementos del Gabinete de Seguridad decomisaron 56 artefactos explosivos improvisados, 200 kilos de pólvora alunizada, 200 metros de cordón detonante, mil metros de cable luz y 12 drones.

También se aseguraron 429 kilos de metanfetamina y diversas dosis de esta sustancia; 5 kilos 600 gramos de mariguana y 131 dosis de esta droga; 690 dosis de cocaína y mil 675 litros de precursores químicos.

Durante el pasado fin de semana se recuperaron 435 mil 500 litros de hidrocarburo, durante un operativo realizado en Allende, Nuevo León; con el aseguramiento de nueve tractocamiones, diez semirremolques, diez contenedores de acero móviles, 570 contenedores y tres tolvas.

En los diferentes operativos se aseguraron 19 vehículos terrestres, incluyendo dos con blindaje artesanal y tres con reporte de robo confirmado; así como cuatro motocicletas.

El Gabinete de Seguridad realizó detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, durante el fin de semana.

fdm