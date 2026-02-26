México debe mejorar sus cuidados paliativos; no se aplican solo en enfermedades terminales

Aunque las leyes mexicanas garantizan los cuidados paliativos, es necesario implementar políticas públicas que verifiquen su aplicación, ya que en la realidad pocas personas tienen acceso a este tipo de atención, señalaron especialistas.

Durante la presentación del diagnóstico: “La situación actual, los avances y los retos de los cuidados paliativos en México”, organizado por Early Institute, Silvia Rosa Allende Pérez, pionera en medicina paliativa, indicó que aunque han existido avances en la materia, la falta de infraestructura y de medicamentos impiden la puesta en marcha de un buen sistema de cuidados paliativos en el país.

Posteriormente, en entrevista con Excélsior, explicó que debe existir la conciencia de que los cuidados paliativos no sólo se aplican en una enfermedad terminal, sino también se consideran para lograr una calidad de vida en cualquier tipo de padecimiento y a cualquier edad.

El cuidado paliativo, -que es brindar calidad de vida ante una enfermedad- o si se está muy cercano a fallecer, es para brindar calidad de muerte porque esos indicadores también existen en nuestro país y la calidad de muerte es baja, básicamente por falta de acceso a los cuidados paliativos, por falta de acceso a los medicamentos controlados como la morfina. También por falta de cultura de la muerte porque nadie quiere hablar de la muerte. Y culturalmente no tenemos la costumbre de elaborar un documento de voluntad anticipada para que nuestra familia sepa lo que cada persona desea para el fin de la vida . Por tanto, México tiene que mejorar en la atención de los cuidados paliativos”, indicó.

La autora del libro ABC de Medicina paliativa, agregó que en nuestro país existen alrededor de 200 médicos que se han formado en la práctica dentro del área de cuidados paliativos.

Pero, será hasta el próximo año, cuando se gradúe la primera generación de médicos especialistas en el área, especialidad que al momento como tal, no existe.

Este grupo de médicos se han 200 médicos se han formado en la práctica, dentro de los hospitales con diferentes capacitaciones que han recibido en el extranjero, y están principalmente en las grandes ciudades. Pero tenemos una buena noticia: después de tres años de estudio, el próximo año saldrá la primera generación de médicos especialistas en cuidados paliativos egresados de la UNAM”, expuso Silvia R. Allende.

Por su parte, José Méndez Venegas, Coordinador de Psicooncología del Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) señalo que actualmente sólo seis hospitales en todo el país - incluyendo el HITO- cuentan con equipos especializados en cuidados paliativos pediátricos, lo que significa que la gran mayoría de los niños que los necesitan no los reciben.

No tienen acceso a control adecuado del dolor, a intervenciones emocionales o espirituales, ni a un acompañamiento digno y humano en sus últimos días. En muchas regiones, ni siquiera se les ofrece una opción paliativa”, dijo Méndez Venegas.

fdm