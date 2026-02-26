Banxico sube a 1.6% su pronóstico del PIB para 2026

El Banco de México (Banxico) actualizó sus expectativas macroeconómicas y elevó su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 a 1.6%, desde el 1.1% estimado en noviembre.

La revisión responde a un mejor desempeño económico al cierre de 2025, particularmente en el cuarto trimestre, lo que generó un efecto aritmético positivo en la base de comparación para el siguiente año.

Sin embargo, el banco central también ajustó al alza sus previsiones de inflación general y subyacente, anticipando un entorno de mayor presión en precios, especialmente en alimentos agropecuarios y servicios.

Cierre de 2025 impulsa la proyección

De acuerdo con el reporte trimestral octubre-diciembre 2025, la economía mexicana registró un crecimiento de 0.9% en el cuarto trimestre, mientras que en todo el año avanzó 0.8%.

Banxico explicó que, aunque la dinámica esperada de la actividad económica es similar a la prevista anteriormente, el mejor resultado del PIB al cierre de 2025 genera una mayor base estadística de crecimiento para 2026, lo que eleva la previsión puntual a 1.6%.

El rango estimado para 2026 se ubica entre 1.0% y 2.2%, mientras que para 2027 se mantiene una expansión de 2.0%, en un intervalo de 1.2% a 2.8%.

Ajustes al alza

En materia de precios, el banco central elevó su expectativa para la inflación general al cierre de 2026 a 3.5%, frente al 3.0% previo.

Para la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro estructural al excluir componentes volátiles, la previsión subió a 3.4% desde 3.0%.

Banxico anticipa que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) convergerá al objetivo permanente de 3.0% hasta el segundo trimestre de 2027, y no en el tercer trimestre de 2026 como se había proyectado anteriormente.

El banco central también ajustó al alza sus previsiones de inflación general y subyacente. Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava

En comparación con el informe previo:

Se prevé que la inflación general aumente en el primer trimestre de 2026 y comience a descender a partir del segundo trimestre.

La inflación subyacente registraría un aumento moderado al inicio de 2026 y una disminución gradual posterior, aunque con ajustes al alza en su trayectoria hasta el primer trimestre de 2027.

El banco central atribuye estos cambios a mayores presiones en precios de mercancías, efectos de modificaciones fiscales y una mayor persistencia en el componente de servicios.

Banxico señaló posibles cambios en la política comercial de Estados Unidos en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Un endurecimiento de medidas arancelarias o restricciones comerciales podría afectar la demanda externa, el consumo y la inversión en México.

Asimismo, el banco central advirtió que un menor crecimiento de la economía estadounidense por factores cíclicos o decisiones de política económica.

Conflictos geopolíticos que afecten el comercio global.

La reconfiguración de cadenas de suministro ante mayores aranceles a importaciones de países sin tratados comerciales con México.

Estos factores podrían presionar tanto la actividad productiva como los flujos de comercio internacional.

Banxico reiteró que se mantienen vigentes los pronósticos inflacionarios anunciados en su decisión de política monetaria del 5 de febrero. La autoridad monetaria subrayó que continuará evaluando el balance de riesgos para asegurar la convergencia sostenida a la meta del 3%.

La actualización de previsiones refleja un enfoque técnico basado en datos observados, consistente con su mandato constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo.