Juan Ramón de la Fuente se reúne con secretario de la OCDE; destacan avances de México

En el marco del informe que ofrecerá el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, “Estudio Económico de México 2026” a la Secretaría de Hacienda, el funcionario fue recibido este jueves por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Durante la reunión, destacaron los avances que ha alcanzado México en materia de combate a la desigualdad, como ha sido la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza, el aumento de más de 250 por ciento en los salarios mínimos, la fortaleza de la economía y la creciente participación de las mujeres en la vida económica, política y social de nuestro país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó en un comunicado que en el encuentro también se destacaron la creación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El secretario De la Fuente se refirió a la importancia de fortalecer el multilateralismo y, que con la visita de Mathias Cormann a nuestro país,se estrecha también la relación con las labores de la OCDE.

Acompañaron al canciller Alejandra del Moral, directora ejecutiva de la AMEXCID; Sybel Galván, embajadora y representante permanente de México ante la OCDE, y Roberto de León, jefe de Oficina del C. Secretario.

Por parte de la OCDE, asistieron también, Luiz de Mello, director de Estudios Económicos de Países; Silvia da Rin Pagnetto, directora del Consejo y Comité Ejecutivo, y Mario López Roldán, director del Centro OCDE para América Latina y el Caribe.