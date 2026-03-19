México y Alemania refuerzan relaciones comerciales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, acordaron estrechar las relaciones comerciales entre ambas naciones.

Tras la reunión oficial previo a la inauguración de la 89 Convención Bancaria, el mandatario alemán reconoció el entorno favorable de México para las inversiones y la estrecha relación comercial que existe desde hace más de 70 años con la presencia de más de 2 mil empresas alemanas en el país.

Desde Cancún, Quintana Roo, en el Museo Maya, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa donde coincidieron que, en el actual orden mundial, en medio del conflicto en Medio Oriente, la guerra entre Rusia-Ucrania y la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y su política económica, se deben fortalecer las relaciones económicas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la fortaleza de la relación con Alemania y aseguró que hay una nueva oportunidad con la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), que está por firmarse en mayo.

Claudia Sheinbaum expresó que se abren las oportunidades para el país para el comercio, además del acuerdo que ya existe con Alemania.

Hoy tenemos una gran oportunidad, una nueva oportunidad con la actualización del tratado comercial con la Unión Europea que ya ha sido negociado, acordado y que está por firmarse, por culminar alrededor de mayo de este año y eso abre pues grandes oportunidades adicionales para el comercio y el acuerdo económico entre Alemania y México”, resaltó.

Ante el próximo Mundial de Futbol en donde México será una de las tres sedes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta justa deportiva “recuerda siempre que el deporte es un gran embajador de la paz”.

Al resaltar que México es el socio comercial más importante en América Latina, el presidente de la República federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, aseguró que México es un país estratégico ante el entorno global actual.

“México como potencia intermedia importante en América Latina es un socio muy importante para nosotros. Juntos defendemos los valores democráticos y del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos a nivel internacional. Abogamos por el respeto del orden internacional basado en reglas y un libre comercio basado en reglas”, argumentó.

Frank-Walter Steinmeier destacó que actualmente hay 500 acuerdos de cooperación universitarios entre México y Alemania, hay cinco colegios alemanes en México y más de 3mil 700 estudiantes mexicanos que están estudiando en Alemania.

Reproducir Conferencia de prensa México-Alemania. Quintana Roo

JCS