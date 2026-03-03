Mexicanos de Celaya y Querétaro salen de zona de conflicto en Medio Oriente | VIDEO

Más de 80 peregrinos celayenses lograron salir de la zona de riesgo en Medio Oriente tras la escalada de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. El grupo ya se encuentra en Egipto y se dirige a El Cairo, informaron autoridades estatales.

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, confirmó que los ciudadanos originarios de Celaya consiguieron abandonar la zona de peligro luego de la cancelación de vuelos derivada del intercambio de misiles iniciado el sábado.

“Lo que el mundo te pone como desgracia, Dios lo convierte en bendición. Nos dio la oportunidad de estar en las pirámides de Giza”, dijo el Fraile Muñoz. Facebook

“Ya estamos fuera de peligro”

A través de redes sociales, el celayense Fraile Muñoz relató que el grupo se encontraba en Jordania cuando comenzó el conflicto armado. Posteriormente, confirmó su llegada a territorio egipcio.

Gracias a Dios y a todos los que han orado por nosotros, hemos podido salir de la zona de riesgo. Ya estamos en territorio de Egipto y vamos rumbo a El Cairo. Ha sido un largo viaje entre autobuses y barco; llevamos 10 horas viajando y aún nos faltan varias horas más para llegar, pero ya fuera de peligro gracias a Dios”, difundió.

En otra publicación expresó:

“Lo que el mundo te pone como desgracia, Dios lo convierte en bendición. Nos dio la oportunidad de estar en las pirámides de Giza”.

El funcionario estatal explicó que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, instruyó a la secretaria de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza Frausto, a coordinar acciones para facilitar el retorno del grupo.

Jiménez Lona puntualizó que, en este tipo de emergencias internacionales, la competencia inmediata corresponde a embajadas y consulados; no obstante, el Gobierno estatal brindará apoyo complementario si es necesario.

Afortunadamente, este grupo de ciudadanos de Celaya logró salir de la zona de peligro; esperemos que puedan regresar con facilidad a México”, declaró.

Querétaro confirma salida de 21 connacionales desde India

De manera paralela, el Gobierno del Estado de Querétaro informó que 21 queretanos varados en India saldrán rumbo a México tras la escalada en la región.

El gobernador Mauricio Kuri detalló que el grupo despegará con destino final a Querétaro y aseguró acompañamiento institucional. Previamente, el mandatario informó que fueron localizados 114 ciudadanos queretanos en distintos puntos de Asia y Medio Oriente.

El secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño, indicó que 76 queretanos permanecen en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. De ellos, 54 formaban parte de un crucero y actualmente están hospedados en un hotel, mientras que 22 se encontraban por motivos turísticos.

SRE descarta mexicanos lesionados y mantiene protocolos activos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no hay mexicanos afectados en su integridad física por los hechos registrados en Medio Oriente.

La dependencia detalló que las representaciones diplomáticas activaron protocolos de protección y asistencia consular, y que algunos connacionales han solicitado apoyo para salir mediante rutas terrestres seguras desde Israel y Jordania.

Asimismo, advirtió que gran parte del espacio aéreo permanece cerrado y que los vuelos restablecidos son limitados, lo que complica los traslados internacionales.Contexto internacional y afectaciones aéreas

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó la suspensión y cancelación de múltiples vuelos comerciales en la región, afectando a turistas y peregrinos que realizaban recorridos por Tierra Santa.

Expertos en movilidad internacional señalan que, ante el cierre parcial del espacio aéreo, los traslados terrestres y marítimos se han convertido en alternativas temporales para evacuar civiles.Conclusión: coordinación estatal y consular ante crisis internacional

La salida de los peregrinos celayenses hacia Egipto confirma la efectividad de los protocolos de evacuación y asistencia consular en escenarios de conflicto. Aunque la función primaria recae en embajadas y consulados, los gobiernos estatales han reforzado la coordinación institucional para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos.

La situación en Medio Oriente continúa en desarrollo y dependerá de la evolución diplomática y militar para la normalización total de operaciones aéreas.

asc