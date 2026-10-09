Salud, seguridad y bienestar animal: los retos de la atención municipal

Acercar los servicios médicos a las comunidades rurales, mejorar las prestaciones de los policías municipales y atender a los animales en situación de calle son parte de los retos que enfrenta Mexicali, donde las distancias y las condiciones climáticas complican la atención de la población.

Y no obstante, todo es posible.

En entrevista, Claudia Beltrán, titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, explicó que el trabajo de los últimos años se ha enfocado en llevar servicios hasta las personas que más los necesitan, facilitar el acceso a trámites para quienes enfrentan dificultades para trasladarse y mejorar las condiciones de quienes se encargan de la seguridad pública.

Las acciones abarcan desde brigadas médicas y dispensarios gratuitos en comunidades rurales hasta seguros de vida y apoyos para las familias de los policías, además de programas de esterilización, vacunación y adopción de animales.

Acercan servicios médicos a comunidades rurales

Durante su experiencia como directora en el Valle de Mexicali, Beltrán identificó las dificultades que enfrentaban muchas familias para recibir atención médica. Algunas no contaban con seguridad social y otras debían recorrer grandes distancias para acudir a una consulta.

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A esto se sumaba la falta de prevención de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, padecimientos que requieren seguimiento y atención periódica.

Ante esa situación, comenzaron las brigadas médicas en ejidos y poblados. La respuesta de la población llevó a impulsar una segunda etapa: la instalación de dispensarios médicos gratuitos.

Actualmente, el municipio cuenta con puntos de atención en el Palacio Municipal, el Centro Histórico, el poblado Benito Juárez, Ciudad Guadalupe Victoria, conocida como el kilómetro 43, y el ejido Bataquez.

Además, entre 2022 y 2026 se realizaron 200 jornadas de salud en comunidades rurales y zonas vulnerables, en las que fueron atendidas casi 17 mil personas.

Para Beltrán, lo importante es que la distancia no se convierta en una razón para dejar de atenderse. Por eso, la intención es continuar con las brigadas y ampliar los puntos de atención, además de insistir en la prevención y en la importancia de revisar periódicamente los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La funcionaria considera que acercar los servicios permite identificar necesidades que podrían pasar inadvertidas si las personas no tienen los recursos o las condiciones para trasladarse.

Personas con discapacidad que antes no recibían atención

Durante las jornadas médicas, el personal municipal encontró otra necesidad: había adultos mayores, niñas, niños y jóvenes con discapacidad que enfrentaban dificultades para realizar sus trámites.

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En algunos casos, trasladarse hasta las oficinas representaba un obstáculo para obtener documentos o gestionar los apoyos correspondientes.

La respuesta fue acercar también esos servicios a las comunidades. A través de las brigadas se entregan tarjetones azules y credenciales de discapacidad, además de facilitar la expedición de certificados.

El municipio reporta más de 30 mil tarjetones azules entregados y alrededor de 25 mil credenciales de discapacidad expedidas.

Para Beltrán, estas cifras reflejan que había personas que necesitaban los servicios, pero no siempre podían llegar hasta ellos. Por eso, considera fundamental mantener la atención directa en las comunidades y facilitar los trámites a quienes tienen mayores dificultades para desplazarse.

Mejoran las prestaciones para policías municipales

La protección de los agentes y sus familias es otro de los temas que Beltrán destacó durante la entrevista.

Explicó que, al revisar la situación de los policías municipales, encontró necesidades relacionadas con los seguros de vida, los apoyos para sus familiares y las posibilidades de retirarse cuando los problemas de salud les impiden continuar trabajando.

“Si no tenemos un policía bien pagado, no vamos a tener una seguridad que dé resultados”, señaló.

Entre las medidas impulsadas se encuentra un seguro de vida de 300 mil pesos, un apoyo de 50 mil pesos para gastos funerarios y un bono de riesgo de mil pesos mensuales.

También se establecieron becas para los hijos de agentes que fallezcan en cumplimiento de su deber. Los apoyos van de 10 mil a 20 mil pesos, dependiendo del nivel educativo, desde primaria hasta universidad.

La intención es que la pérdida de uno de sus padres no obligue a los hijos de los policías a abandonar sus estudios por falta de recursos.

Otro de los cambios fue la autorización del retiro anticipado para agentes que presentan impedimentos físicos o psicológicos, sujeto a la valoración médica y a los requisitos correspondientes.

Beltrán explicó que el trabajo policial implica un desgaste físico y emocional que puede dificultar que algunos elementos lleguen en condiciones adecuadas a la edad de jubilación. Por ello, consideró necesario contar con alternativas para quienes ya no pueden continuar en servicio.

El Ayuntamiento también gestionó convenios con el Infonavit y el Fonacot para facilitar el acceso de los agentes a créditos de vivienda y financiamiento. Además, reportó una gratificación de 150 mil pesos para policías jubilados y pensionados.

Para la funcionaria, mejorar estas condiciones significa dar mayor estabilidad a quienes diariamente enfrentan situaciones de riesgo y a las familias que dependen de ellos.

Un nuevo centro de bienestar animal para el Valle

El tercer eje de la entrevista fue la atención a los animales en situación de calle, un desafío que adquiere particular importancia en Mexicali por las altas temperaturas y los riesgos sanitarios asociados con el abandono.

Beltrán anunció que próximamente se inaugurará un Centro de Bienestar y Control Animal en el Valle de Mexicali, con el propósito de acercar los servicios a los habitantes de la zona rural, donde hasta ahora no existía una instalación de este tipo.

La funcionaria explicó que las condiciones climáticas representan un riesgo para las mascotas que permanecen a la intemperie, especialmente cuando no cuentan con agua, limpieza o atención veterinaria.

A ello se suman el abandono, la reproducción sin control y los problemas relacionados con las garrapatas, que pueden representar un riesgo para la salud pública.

Por eso, además de capturar animales, el municipio realiza jornadas de vacunación, desparasitación y esterilización, y promueve la adopción.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ayuntamiento, se han capturado más de 25 mil animales, aplicado más de 26 mil vacunas y realizado más de 4 mil 600 esterilizaciones. También se han concretado más de mil adopciones.

Beltrán destacó que una parte fundamental del programa consiste en enseñar a niñas y niños qué significa tener una mascota y cuáles son las responsabilidades que implica.

Considera que no basta con recoger animales de la calle: también es necesario evitar que sigan siendo abandonados y que las familias conozcan los cuidados que requieren.

La esterilización es una de las principales herramientas para controlar la población animal, mientras que la adopción ofrece una oportunidad para que perros y gatos encuentren un hogar.

El nuevo centro permitirá acercar estos servicios a las comunidades rurales y facilitar que sus habitantes tengan opciones de atención sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad.

El reto de llegar a quienes más lo necesitan

Para Beltrán, los tres temas tienen un punto en común: la necesidad de conocer directamente las condiciones en las que vive la población y reducir los obstáculos que dificultan el acceso a los servicios.

En el Valle de Mexicali, las distancias pueden convertir una consulta médica o un trámite en una complicación. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad que necesitan atención, los policías que requieren mejores condiciones laborales y las familias que buscan servicios para sus mascotas.

La funcionaria considera que la atención debe partir de reconocer esas diferencias y buscar alternativas para que los servicios lleguen a quienes los necesitan.

La continuidad de las brigadas médicas, la mejora de las prestaciones policiales y la apertura del centro de bienestar animal forman parte de los esfuerzos para atender esas necesidades.

En una región tan extensa como Mexicali, el desafío es que la distancia no determine quién puede acceder a la atención médica, qué familias cuentan con apoyo o qué comunidades disponen de servicios para el cuidado de sus animales.