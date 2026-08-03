Mujer es arrastrada por automovilista; queda inconsciente a media calle

Automovilistas que circulaban por la avenida Fidel Velázquez y Bernardo Reyes captaron cómo el conductor de un auto Sentra aceleró y arrastró a una mujer que le estaba reclamando por un presunto choque a su vehículo en este punto del municipio de Monterrey.

De acuerdo a las imágenes que trascienden en redes sociales, el automóvil color plata contaba con placas de circulación SPZ 585 A del estado de Nuevo León.

Durante varios segundos, la mujer que vestía camiseta negra, pantalón de mezclilla azul y lentes estuvo de pie frente a la ventana del conductor, reclamándole el presunto incidente vial que había protagonizado, a fin de que se hiciera responsable del acto.

Sin embargo, en cierto momento el conductor del coche aceleró y se llevó de corbata a la mujer, quien fue arrastrada por varios metros hasta que cayó sobre la carpeta asfáltica.

Los hechos causaron asombro entre las ocupantes del auto que iba justo detrás del vehículo Sentra, quienes le pidieron a su conductor que se detuviera para auxiliar a la mujer.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias alrededor del presunto choque, así como el estado de salud de la mujer implicada en el accidente. Tampoco ha sido posible conocer si el caso ya ha sido tomado por las autoridades de San Nicolás de los Garza.

#Video Automovilista intenta huir y casi arrolla a mujer tras choque en Fidel Velázquez 🚨



Una mujer estuvo a punto de ser arrollada tras caer a la carpeta asfáltica mientras intentaba detener al automovilista que la chocó en la avenida Fidel Velázquez, a la altura del puente… pic.twitter.com/npomcM4slG — HuGo Aranda Tamayo (@arandatamayo_) August 3, 2026

Nuevo León registra cuatro atropellamientos diarios

Nuevo León registró 713 atropellamientos tan solo entre enero y junio de este año 2026, de acuerdo con las estadísticas del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial (OCISEVI).

El organismo contabilizó 398 atropellamientos durante el primer trimestre del año y otros 315 en el segundo. De ese total, 394 personas resultaron lesionadas y 20 perdieron la vida.

Abril fue el mes más letal, con siete muertes. Los hechos se distribuyeron en Monterrey, Apodaca, San Pedro, García, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Pesquería, San Nicolás, Santa Catarina y Santiago.

Si bien la mayoría de los percances, entre el 85 y el 90 por ciento, son colisiones entre vehículos, el atropellamiento, en cambio, es el más mortal, ya que concentra cerca del 50 por ciento de las muertes en hechos viales, y uno de cada dos fallecidos en las calles de la metrópoli es un peatón.

Motociclista atropella a joven que iba para su trabajo

Un hombre de 27 años resultó lesionado tras ser atropellado por un motociclista cuando presuntamente intentaba cruzar una avenida en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se reportaron este lunes alrededor de las 8:26 horas, en el cruce de las avenidas Profesor Moisés Sáenz y Simón Bolívar, donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Monterrey y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia municipal, al llegar al sitio localizaron al joven, identificado como Samuel, de 27 años, quien había sido impactado por una motocicleta.

Según los primeros informes, el joven se dirigía a su lugar de trabajo y presuntamente contaba con la luz verde del semáforo al momento en que intentaba cruzar la vialidad.

Durante la valoración, los paramédicos detectaron que el joven presentaba dolor en el cuello, las pupilas contraídas, falta de movimiento en el brazo y la pierna izquierda, así como sangrado por el oído izquierdo.

Además, presentó una abrasión en la mano izquierda y se encontraba desorientado, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

El conductor de la motocicleta, identificado como Julio, de 49 años, también fue valorado por los cuerpos de auxilio tras el accidente.

El motociclista presentó dolor en la rodilla, que le dificultaba doblarla, además de molestias en la muñeca derecha. Sin embargo, no presentó otras lesiones de consideración.

Ambos lesionados fueron trasladados por una unidad de la Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo valoración médica.

Tras el accidente, elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar cómo ocurrió el atropello.

Debido a las labores de los agentes viales y la atención de los cuerpos de emergencia, algunos carriles de circulación permanecieron inhabilitados de manera temporal en la zona. Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar las responsabilidades derivadas del accidente, así como establecer si alguno de los involucrados incurrió en alguna infracción.