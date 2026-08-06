Menores de edad matan a golpes a hombre de más de 50 años

Un hombre de entre 50 y 55 años murió la noche de este miércoles tras ser agredido durante una riña registrada en pleno centro de Monterrey, Nuevo León, donde tres menores de edad fueron detenidos por su presunta participación en los hechos.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la avenida Cuauhtémoc, en su cruce con la calle Aramberri, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con testimonios de los presentes, la víctima era perseguida por cuatro jóvenes desde el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Washington, donde presuntamente inició la confrontación.

Los presuntos agresores siguieron al hombre por una cuadra y le dieron alcance en los carriles centrales de la avenida Cuauhtémoc, entre Aramberri y Ruperto Martínez, donde comenzó una agresión física.

El hombre intentó huir y al llegar al carril lateral de la vialidad, los cuatro presuntos responsables continuaron golpeándolo hasta caer al suelo y morir.

Paramédicos de la Cruz Roja revisaron al lesionado, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que presentaba.

La víctima no había sido identificada oficialmente, aunque trascendió que tenía entre 50 y 55 años, era de tez morena, complexión robusta y vestía una playera roja con una bermuda color beige al momento de la agresión.

Tampoco se ha informado si, antes del ataque, la víctima y los cuatro jóvenes se encontraban reunidos en algún otro sitio, donde aparentemente habría iniciado la discusión.

Tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía de Monterrey implementaron un operativo en la zona que permitió la detención de tres menores de edad, quienes fueron señalados como presuntos responsables del homicidio.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El área fue acordonada por policías municipales para preservar la escena, mientras detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales comenzaron con el levantamiento de evidencias.

Peritos realizaron la inspección del lugar y recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación para establecer la mecánica de los hechos y el motivo que originó la agresión.

Las autoridades entrevistaron a posibles testigos y revisarán las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector con el propósito de reconstruir el recorrido de la víctima y de los presuntos agresores antes del ataque.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar la causa exacta del fallecimiento.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el caso permanece bajo investigación y que será conforme avancen las indagatorias cuando se establezca la participación de cada uno de los detenidos y se determine el móvil de la agresión ocurrida en el primer cuadro de la ciudad.