Menor de 7 años moviliza a la policía al llevar arma de postas a primaria

Un menor de edad acudió a su escuela con un arma de postas durante la tarde de este miércoles, lo que provocó una fuerte movilización por parte de las corporaciones de seguridad del municipio de Piedras Negras, Coahuila.

Fue en la escuela Vicente Guerrero donde el alumno de 7 años ingresó con el arma al plantel ubicado en la colonia San Joaquín.

El arma de postas la llevaba en su mochila y la sacó para mostrarla a sus compañeros del salón.

Fue uno de los maestros quien se dio cuenta de lo que estaba pasando y reportó el hecho a las autoridades.

De inmediato acudieron al plantel elementos de la Policía, quienes, al revisar el arma, comprobaron que se trataba de un arma de postas, misma que puede ser peligrosa para los menores si está cargada y se manipula o acciona.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de la Delegación Norte 1 iniciaron las investigaciones.

Personal de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) inició la investigación sobre el entorno familiar del niño de 7 años de edad.