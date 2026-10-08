Reprueban 2 de cada 3 cárceles locales en México; CNDH alerta por hacinamiento

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Saturación y fallas de clasificación

El informe detalla el modo en que las carencias se extienden a lo largo de los pasillos de internamiento. En. La ausencia de guardias favorece la permanencia dedonde los propios internos asumen funciones administrativas, gestionan el cobro de cuotas, organizan el reparto de raciones de comida y determinan la asignación de espacios para pernoctar.

A la falta de vigilancia se añade la acumulación de personas en áreas reducidas. Se identificó sobrepoblación en 129 prisiones locales y hacinamiento en otras 124. En el 77% de los espacios no existe atención médica oportuna, mientras que en 98.9% de los centros estatales se incluyen fallas de clasificación al mezclar a procesados con personas sentenciadas.

📊 Números Clave del Descalabro Penitenciario 66.6% 2 de cada 3 penales reprobados (177 de 263 evaluados) 92.3% Sin personal suficiente de custodia y vigilancia 98.9% Mezclan procesados con sentenciados

Durante las visitas, internos y familiares denunciaron abusos de las autoridades y de los propios internos. Especial

Durante los recorridos de campo, el personal del organismo recabó testimonios sobre la vida cotidiana tras los muros. “Aquí si no pagas por la celda, duermes en el pasillo junto a los baños. La autoridad no manda, mandan los de adentro”, declaró un interno en una de las entrevistas registradas en las visitas.

Las revisiones a visitantes también registraron quejas de familiares y defensores: “Nos tratan como si nosotras también estuviéramos pagando una condena; nos desnudan y extorsionan sólo por querer ver a nuestros familiares”, detalló una de las abogadas y familiares entrevistadas durante los operativos.

Inseguridad e impunidad estructural

Las condiciones de riesgo obligaron a cancelar las inspecciones en dos establecimientos situados en Sinaloa ante la falta de garantías para el traslado y desempeño del personal visitante. Ante las lecturas sobre el resultado del diagnóstico, la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, afirmó que las calificaciones no responden a agendas políticas ni buscan servir de antesala para la obtención de certificaciones internacionales.

Asimismo, el reporte de la CNDH advierte que la persistencia de estas deficiencias estructurales perpetúa un ciclo de impunidad y violación sistemática de garantías individuales dentro de los penales locales.

Pese a las observaciones recurrentes formuladas año con año, la falta de presupuesto asignado a la reinserción social y la omisión de las autoridades estatales mantienen a dos terceras partes del sistema carcelario del país convertidas en bodegas humanas sin control institucional.

Aumenta la brecha entre reclusos e infraestructura

El sistema penitenciario en México enfrenta una crisis de espacio que sofoca a sus instalaciones y anula las condiciones de vida digna en el encierro. Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recopiladas en el Diagnóstico Nacional de la CNDH revelan un desbalance estructural: mientras la población privada de la libertad aumentó 39.14%, la infraestructura instalada para albergarla apenas creció 5.89%.

La brecha entre el número de personas encarceladas y las celdas disponibles transformó las instalaciones de reclusión en espacios marcados por el hacinamiento. El reporte arroja que 129 centros estatales presentan sobrepoblación y 124 registran condiciones severas de hacinamiento. La cifra de instalaciones saturadas pasó de 103 a 158 recintos en el país durante el periodo analizado, borrando cualquier margen de maniobra para la gestión interna de los penales.

CNDH 2025 Crisis de espacio: Crecimiento de reclusos vs. Celdas El desbalance entre el aumento de la población privada de la libertad y la expansión de la infraestructura estatal. Fuente: Diagnóstico Nacional CNDH / SSPC Gráfico: Excélsior

La distribución desigual del espacio

La saturación física no responde únicamente al incremento en las detenciones; responde también a la falta de criterios de administración espacial en los módulos de internamiento. Un penal puede registrar una cifra total de internos equivalente a su capacidad teórica y, aun así, presentar condiciones de hacinamiento extremo debido a la concentración de la población en sectores específicos de las galerías.

Esta acumulación desproporcionada impacta directamente en los derechos fundamentales de los internos. La falta de espacio habitable vulnera la integridad física y mental, además de minar el acceso a servicios sanitarios, agua potable, alimentación adecuada y descansos regulares.