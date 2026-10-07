'Isaías' se intensifica a huracán categoría 1

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que esta noche la tormenta tropical 'Isaías' se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el SMN detalló que el centro de 'Isaías' se ubicó aproximadamente a 290 kilómetros (km) al noroeste de Progreso, Yucatán, y a 370 al nor-noroeste de Campeche, Campeche, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 15 km/h.

Por lo anterior se espera que 'Isaias' genere lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Veracruz (sur), Tabasco (sur, oeste y norte), Campeche (suroeste y norte) y Yucatán (norte y oeste), muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Tamaulipas (costa), fuertes (de 25 a 50 mm) en Quintana Roo (norte), vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, oleaje de 2 a 3 metros (m) en costas de Veracruz y Tabasco, y olas de 1 a 2 m en Campeche.

El Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población a estar atenta de las alertas que se generen en las próximas horas, ya que se espera que las lluvias generadas por 'Isaías' originen deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados a su paso.

‘Isaías’ provocó desbordamiento en Oaxaca

Por Patricia Briseño

A causa del desbordamiento de un arroyo que atraviesa el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, decenas de familias resultaron damnificadas por las lluvias provocadas, hasta ese momento, por la tormenta tropical ‘Isaías’.

La crecida del cuerpo de agua provocó inundaciones en la gran mayoría de viviendas y en diferentes calles, así como daños en muebles y enseres domésticos.

Ante las afectaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de la región del Papaloapan para aplicar el Plan DN-III-E de auxilio a la población civil en casos de desastre.

Asimismo, el gobierno municipal de Tuxtepec movilizó a personal de Protección Civil y del DIF para evaluar los daños y proporcionar asistencia a los pobladores.

Se entregaron apoyos alimentarios, ropa y kits de aseo para ayudar a las familias a limpiar y desinfectar sus viviendas.

También brindó servicios médicos y atención de paramédicos, así como instaló una cocina comunitaria temporal para ofrecer alimentos a las personas damnificadas.