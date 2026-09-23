Menopausia: suplementación personalizada

La menopausia no representa únicamente el momento en que desaparece la menstruación; es parte de una transición más amplia, conocida como climaterio, en la que el organismo atraviesa distintos cambios hormonales que pueden manifestarse de múltiples maneras.

Bochornos, alteraciones del sueño, cansancio, cambios en el estado de ánimo, molestias digestivas, resequedad vaginal o modificaciones en la respuesta sexual, son algunos de los síntomas que pueden presentarse durante esta etapa.

Ante este escenario, la suplementación puede ser una herramienta para acompañar a las pacientes, siempre que responda a sus necesidades particulares y forme parte de un tratamiento individualizado.

Así lo explicó la ginecóloga Paloma de la Torre, durante una de las iniciativas de Mujeres Que Inspiran Mujeres, en la que las invitadas especiales tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas durante un desayuno realizado en Matisse Polanco.

La doctora destacó la importancia de identificar primero los síntomas que afectan la calidad de vida de cada mujer para determinar las alternativas más adecuadas en cada caso.

“Son muchos los síntomas que pueden presentarse, desde bochornos que no dejan dormir, hasta cansancio excesivo o problemas digestivos”, señaló la especialista al hablar sobre la diversidad de manifestaciones que pueden presentarse.

En la consulta médica, explicó, se debe contemplar el panorama completo y no concentrarse únicamente en el síntoma que llevó a la paciente a buscar ayuda.

“También debemos revisar los hábitos de alimentación de cada paciente, saber qué consume y que esos alimentos aporten los nutrientes que necesita”, enfatizó.

Las invitadas tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas en una sesión de preguntas.

Cambio de perspectiva

Durante la charla, la especialista también hizo énfasis en una diferencia que puede ayudar a cambiar la manera en que se percibe esta etapa, ya que la menopausia y el climaterio no son lo mismo.

La menopausia se establece después de 12 meses consecutivos sin menstruación, mientras que el climaterio comprende el periodo de transición en el que comienzan a presentarse cambios hormonales y síntomas asociados.

Reconocer esta etapa permite actuar de manera preventiva y atender las necesidades de cada mujer antes de que los síntomas afecten de manera importante su calidad de vida.

“La medicina preventiva es fundamental. Debemos tenerla siempre presente, porque anticiparnos nos permite prevenir problemas y evitar sus consecuencias a futuro”, dijo.

Esta visión busca alejarse de la idea de que la menopausia debe vivirse necesariamente como una etapa de sufrimiento, pues se trata de una etapa natural de la vida que puede transitarse con información, acompañamiento profesional y atención a la salud.Suplementación, menos es más

De acuerdo con De la Torre, existen diferentes alternativas que pueden considerarse dependiendo de cada caso. Entre ellas, mencionó suplementos con nutrientes como proteína de soya, magnolia, magnesio, citrato de calcio, vitamina D3 y lactobacilos, aunque subrayó que la elección debe responder a las características y necesidades de cada persona.

La especialista puso especial énfasis en evitar la idea de que todas las mujeres necesitan los mismos suplementos, ya que es necesario conocer sus síntomas, hábitos de alimentación y posibles deficiencias antes de determinar qué opciones pueden ser adecuadas.

“Tenemos que individualizar”, afirmó.

En este sentido, existen suplementos alimenticios desarrollados por laboratorios de calidad, como Proesse Pro, que pueden complementar el cuidado de la salud, siempre que su uso esté respaldado por una evaluación médica previa y responda a las necesidades específicas de cada paciente.

La elección de estos productos debe considerar factores como la edad, los síntomas, el estado de salud y los antecedentes de cada paciente.

De acuerdo con la ginecóloga, el objetivo es construir una estrategia que responda a la realidad de cada mujer y no simplemente a la acumulación de productos.

Más que esperar a que los síntomas se intensifiquen, la prevención puede convertirse en una herramienta para llegar a esta etapa con mayor información y conocimiento del propio cuerpo.

La transición hacia la menopausia implica transformaciones importantes, pero también puede representar una oportunidad para reforzar el cuidado de la salud y comenzar una nueva etapa con bienestar.

La doctora concluyó diciendo que la prevención es clave para contar con un tratamiento individualizado con elementos que pueden ayudar a vivir la menopausia desde una perspectiva de salud y no desde el miedo.