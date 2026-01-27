Megatormenta invernal deja 30 muertos en EU

La megatormenta invernal que azota a Estados Unidos desde el fin de semana ha provocado al menos 30 muertes, incluidos siete fallecidos en un accidente aéreo, además de dejar a más de 530 mil hogares sin suministro eléctrico, en medio de un frío polar extremo, de acuerdo con reportes oficiales y medios locales.

El fenómeno está impulsado por una masa de aire ártico que continuará desplazándose por el país y que podría generar sensaciones térmicas de hasta -45 grados Celsius, especialmente en los estados del norte.

Según una recopilación de informes de autoridades estatales y medios, las muertes se relacionan con hipotermia, accidentes de tránsito, percances con trineos, vehículos todoterreno y quitanieves, así como incidentes de aviación.

Entre los casos más graves se encuentra el accidente de una aeronave ligera en Maine, donde siete de los ocho pasajeros murieron tras estrellarse durante el despegue en plena tormenta de nieve, informó la autoridad aeronáutica de Estados Unidos.

En Nueva York, al menos ocho personas fueron halladas sin vida durante el descenso extremo de temperaturas, aunque las causas de muerte continúan bajo investigación.

Un Embraer 175 de United Airlines rueda para despegar mientras la nieve cae sobre la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York el 25 de enero de 2026. AFP

Más de medio millón de hogares sin electricidad

De acuerdo con el sitio especializado PowerOutage.us, más de 530 mil usuarios permanecían sin servicio eléctrico hasta la mañana del martes, principalmente en el sur del país.

Tennessee: más de 175 mil hogares sin electricidad

Misisipi: alrededor de 140 mil

Luisiana: más de 100 mil clientes afectados

En estos estados, el peso del hielo acumulado provocó la caída de líneas eléctricas, complicando los trabajos de restablecimiento.

La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Allison Santorelli, explicó a la AFP que la recuperación ha sido especialmente compleja debido a la amplitud geográfica del fenómeno.

Los estados del norte, mejor preparados para el invierno, no pudieron compartir recursos con las regiones del sur, que cuentan con menos medios para responder a este tipo de eventos”, señaló.

El NWS calificó la tormenta como una de las más severas de las últimas décadas, advirtiendo que la acumulación de hielo podría generar consecuencias potencialmente catastróficas.

Carreteras colapsadas y vuelos cancelados

Las nevadas intensas y el viento provocaron carreteras intransitables, así como la cancelación masiva de transporte público y vuelos.

Según el portal FlightAware, desde el sábado se han cancelado más de 22 mil vuelos, además de miles de retrasos. Aeropuertos clave como Washington, Filadelfia y Nueva York operan de manera limitada o casi paralizada.

El meteorólogo del NWS en Nueva York, Dave Radell, explicó que la nieve es “muy seca y esponjosa”, lo que facilita que el viento la levante, reduciendo la visibilidad y dificultando la limpieza de carreteras.

La gente sube a sus autos en una zona de recogida tras los retrasos y cancelaciones de vuelos tras una importante tormenta invernal en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. AFP

La tormenta está asociada a una deformación del vórtice polar, una gran masa de aire frío que normalmente se mantiene sobre el Polo Norte, pero que en esta ocasión se desplazó hacia el sur.

Diversos científicos del clima señalan que el aumento en la frecuencia de estas alteraciones podría estar vinculado al cambio climático, al modificar los patrones atmosféricos tradicionales.

Al menos 20 estados y Washington D.C. declararon estado de emergencia, permitiendo el despliegue de recursos, personal de rescate y asistencia federal ante uno de los eventos invernales más severos en la historia reciente de Estados Unidos.

