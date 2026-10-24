Entre señalamientos de irregularidades en el INE, Sheinbaum llama a evitar la corrupción en la 4T

Por primera vez desde que asumió la Presidencia del país en 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el municipio de Apatzingán, región de Tierra Caliente de Michoacán, donde hizo un llamado a impedir los actos de corrupción al interior de la Cuarta Transformación.

Durante la entrega de créditos del Finabien, la jefa del Ejecutivo, expresó que la honestidad debe ser la defensa del movimiento y de los gobiernos de Morena.

Claudia Sheinbaum Especial

La autoridad moral viene de la honestidad. No queremos corrupción en la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Todos, entre todos y todas debemos garantizar eso. Honestidad es nuestra mayor defensa. La autoridad moral, ética viene de ahí. La mejor defensa de nuestra soberanía viene de ahí. La mejor defensa de nuestros principios viene de ahí. No se nos debe olvidar nunca que la unidad del pueblo con su gobierno parte de la base de ese principio juarista. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en la honestidad que debe regirse en los integrantes de la 4T, luego de difundirse presuntas irregularidades en el INE, por parte de la consejera presidenta, Guadalupe Tadei.

Claudia Sheinbaum sostuvo que los recursos públicos deben regresar a la población mediante los programas sociales, principalmente para beneficiar a la población más vulnerable.

"Nunca hay que olvidar cuáles son los principios de esa transformación. Los principios son por el bien de todos", enfatizó.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum Claudia, aseguró que se cumplió con la meta de entrega de 56 mil 500 créditos de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) para que mujeres de la entidad puedan ampliar o abrir negocios.

Las mujeres podemos ser lo que queramos ser y para ello es la facilidad de estos créditos, un crédito a la palabra, sin intereses, que permite ampliar el negocio donde estemos, iniciar un pequeño negocio con la capacitación del FINABIEN y todo el apoyo que se requiera. Así que me da mucho gusto que hoy estemos cerrando este ciclo en Michoacán de más de 50 mil mujeres que están recibiendo su crédito a la palabra”, destacó.

En la Unidad Deportiva Apatzingán, la jefa del Ejecutivo Federal aseguró que, además de la entrega de créditos FINABIEN, el Gobierno de México construye dos nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en Apatzingán, un centro deportivo México Imparable y un Centro LIBRE para las mujeres.

En su intervención, la directora de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, informó que en dos años del Segundo Piso de la Cuarta Transformación suman más de 110 mil créditos a la palabra entregados en todo el país, con una inversión de mil 800 millones de pesos, de los cuales más de la mitad, 56 mil 500, se entregaron en Michoacán y este sábado concluyó la entrega con los últimos 551 financiamientos.