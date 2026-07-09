​Mecanismo de protección a periodistas debe flexibilizar sus plazos: Ministro Hugo Aguilar

Ante el riesgo que tienen los comunicadores en el país, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe tener mayor flexibilidad en sus plazos, afirmó este jueves el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar.

El togado votó en contra del proyecto con el que se negó un amparo a la periodista Myrna Susana Gómez, quien impugnó las medidas de protección del Mecanismo de la Secretaría de Gobernación (Segob), por considerarlas insuficientes para garantizar su seguridad, por lo que se considera víctima de desplazamiento.

Durante la discusión del asunto, el ministro presidente, Aguilar Ortiz, recordó el reciente caso de la reportera veracruzana, Roxana Guzmán, quien fue levantada de su domicilio el pasado 2 de junio y, más tarde, fue asesinada.

“No debemos de perder de vista la situación que viven los periodistas en el país. No hace mucho, se dio cuenta, pues en los medios, como una periodista, incluso grabó el momento en que fue detenida y pues la noticia es que fue asesinada. En este caso estamos frente a una mujer periodista, con dos hijas que tuvo que cambiarse de ciudad e incluso refiere que tiene una enfermedad que de pronto le paraliza las piernas, tiene dificultad para caminar”, explicó Aguilar Ortiz.

Gómez solicitó en 2019 ser incorporada al Mecanismo de Protección tras ser amenazada por el Cártel de Santa Rosa de Lima, y se le brindó la reubicación temporal, junto con sus dos hijas, alojamiento, alimentación, acceso a internet y un botón de asistencia.

Sin embargo, en noviembre de 2023, se aprobó un nuevo plan de protección, por parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo, y Gómez consideró insuficientes las medidas que se le otorgaron; presentó un recurso de inconformidad, que fue desechado por extemporáneo, al presentarse al día siguiente de que se venció el plazo, por lo que se amparó y el caso llegó a la Corte.

En su proyecto, la ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, estableció que la comunicadora, y cualquier víctima que solicite la revisión de sus medidas cautelares, lo puede hacer en cualquier momento.