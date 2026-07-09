Revisión de T-MEC avanza de manera ordenada y con un objetivo compartido: Roberto Velasco

En el marco de sus primeros 100 días al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Velasco ofreció un mensaje de certidumbre al cuerpo diplomático acreditado en México, a quienes ratificó que nuestro país es un socio confiable y un destino seguro para que continúen llegando las inversiones.

Al referirse a la reciente aprobación del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, el anuncio de la adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN, la incorporación del Reino Unido al TIPAT y particularmente, la revisión de tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, destacó la fortaleza que muestra el país al exterior con una economía estable y resiliente.

Resaltó que “lo primero es un mensaje de certidumbre. El T-MEC está plenamente vigente y lo seguirá hasta 2036. Cuando menos. Su revisión no es un punto extraordinario, sino un mecanismo previsto en su artículo 34.7. Las discusiones técnicas iniciaron en marzo, una segunda ronda se celebró en junio y una más está en curso. Avanzan de manera ordenada y con un objetivo compartido: que el acuerdo fortalezca a las tres economías.

Por eso transmito a ustedes y a través de ustedes a sus gobiernos y a sus comunidades empresariales un mensaje de estabilidad y de calma. México es un socio confiable, un destino seguro para la inversión y una economía sólida, abierta y con visión de futuro”, añadió

Anticipó que los próximos meses exigirán al gobierno mexicano firmeza y diálogo para atender con responsabilidad y altura de miras la agenda con América del Norte y el buen curso de la revisión del tratado.

En este sentido, recordó que en 2025 México se consolidó como el primer socio comercial de los Estados Unidos, con un comercio bilateral de 872 mil millones de dólares, el 15.6 por ciento de todo lo que ese país intercambia con el mundo, un crecimiento de 4 por ciento anual y aún en un entorno internacional marcado por los aranceles.

Con España se pasó la página

En este encuentro celebrado en la sede de la dependencia federal, el secretario Roberto Velasco se refirió al reciente encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España, a propósito de su viaje a nuestro país para presenciar el partido de su selección contra Uruguay en Guadalajara.

Expresó: “Su presencia confirma que México y España han sabido pasar la página sin arrancarla, mirar la historia con templanza y a la vez escribir juntos un nuevo capítulo”.

El canciller mexicano reiteró que la protección de los connacionales continúa siendo una prioridad de la política exterior. “Nuestra red consular existe para proteger derechos, acompañar a nuestras comunidades y tender la mano a quien la necesita.

Sostuvo que “se trata de una red de protección ajena a cualquier labor de corte partidista”.

En este discurso al cumplir este periodo al frente de la cancillería mexicana, el secretario Velasco Álvarez dijo que México no concibe su política exterior sin América Latina y El Caribe.

Por último, añadió: “Creemos en una vecindad que dialoga desde el respeto y la construcción, no desde la confrontación. Que resuelve sus diferencias por la vía pacífica y que hace de la integración un instrumento de bienestar para sus pueblos”.