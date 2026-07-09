Maru Campos advierte riesgo en  inversiones y exportaciones por incertidumbre en Estado de Derecho

A través de un posicionamiento público en sus redes sociales, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, advirtió sobre las repercusiones económicas ante la falta de certidumbre jurídica.

En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la mandataria aseguró que la decisión de Estados Unidos sobre el tratado comercial es resultado de “proteger a los gobernantes señalados por la justicia”.

En el pronunciamiento vinculó la actual dinámica de revisiones anuales del T-MEC con la pérdida de inversiones estratégicas. Como ejemplo, citó el reciente anuncio de la armadora automotriz Toyota respecto al traslado de líneas de producción de su planta de Tijuana hacia Texas.

"Están empezando a irse los empleos y el capital, poniendo en riesgo el futuro de miles de familias en México, especialmente en estados como Chihuahua, cuya economía está vinculada a la manufactura y a la exportación", puntualizó en el mensaje.

La mandataria cuestionó la situación jurídica del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Reprochó a la Fiscalía General de la República (FGR), por no contar con los elementos ni el "parámetro probatorio" suficiente para proceder legalmente en contra del mandatario estatal, a pesar de los señalamientos de presuntos vínculos de autoridades locales con grupos delictivos.

Afirmó que el capital extranjero se retira de las regiones donde las reglas y la aplicación de la ley no son claras o estables.

Exhortó al Gobierno Federal para garantizar que los funcionarios señalados rindan cuentas ante la justicia y se priorice el orden institucional.

Maru Campos concluyó con un llamado a la ciudadanía mexicana, y en particular a la del estado de Chihuahua, para mantener la atención sobre el caso, demandando transparencia sobre la situación del gobernador sinaloense y el impacto que la falta de certeza jurídica ejerce sobre la competitividad del país.