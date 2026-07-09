Semar rescata a tres pescadores tras naufragio en Puerto Peñasco

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescató a tres tripulantes de una embarcación menor que naufragó en aguas cercanas a Puerto Peñasco, Sonora, luego de que se reportara su retraso y la pérdida de comunicación con la tripulación.

De acuerdo con la institución, el operativo se activó después de recibir una solicitud de apoyo para localizar una embarcación pesquera que no había llegado a su destino en el horario previsto.

Ante el reporte, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Puerto Peñasco desplegó una embarcación tipo Defender y una aeronave Caravan, con el fin de realizar patrones de búsqueda en la zona donde se presumía que podía encontrarse la unidad.

Durante las labores, personal naval ubicó la embarcación volcada, en condición de pantoqueo, con dos tripulantes a bordo, quienes fueron rescatados y puestos a salvo.

Al recibir atención inicial, los dos pescadores informaron que un tercer integrante había sido arrastrado por la corriente, por lo que la aeronave continuó con la exploración visual hasta localizarlo.

Tras ubicar al tercer náufrago, la embarcación de rescate se dirigió al punto señalado y logró recuperarlo con vida.

De manera paralela, la Marina desplegó una Patrulla Interceptora con personal de Sanidad Naval, a fin de brindar atención médica prehospitalaria a los tres tripulantes.

Posteriormente, los pescadores fueron trasladados a instalaciones de la Sexta Zona Naval y, después de su desembarco, llevados a la Clínica Naval de Puerto Peñasco para su valoración médica, los tres rescatados fueron reportados estables de salud.