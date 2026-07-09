Condenan a 172 años de prisión a multihomicida en Hidalgo

A 172 años de prisión fue condenado Marco “N” tras ser encontrado culpable de los delitos de dos feminicidios, un homicidio doloso calificado y dos homicidios dolosos calificados en grado de tentativa, por un ataque ocurrido en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

De acuerdo con la resolución judicial, los hechos se registraron el 5 de febrero de 2025 en la comunidad de Azoyatla, donde el ahora sentenciado agredió con un objeto punzocortante a cinco personas.

Como consecuencia del ataque, dos mujeres y un hombre perdieron la vida, mientras que otros dos hombres sobrevivieron con lesiones.

Durante el proceso penal, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado, quien previamente había sido vinculado a proceso por los delitos imputados.

Tras concluir el juicio oral, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio y, en la audiencia de individualización de sanciones celebrada este 9 de julio, impuso la pena de 172 años de prisión.

Además, el órgano jurisdiccional ordenó el pago correspondiente por concepto de Reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas.