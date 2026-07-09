Influencer Lupita Villalobos se une a protesta en favor de las estancias infantiles

La influencer sonorense, Lupita Villalobos, quien tiene 7.1 millones de seguidores en TikTok y 4.1 de seguidores en Instagram, además del segundo podcast más escuchado en México en Spotify, llegó a Hermosillo, su ciudad natal, para visibilizar la lucha de la asociación civil Conservando los Valores de las Familias, quienes están luchando ante el Congreso de Sonora por la entrega de un recurso económico de 2 millones de pesos para el sustento de estancias infantiles.

Desde hace más de dos meses, COVAFAM tiene tomado el Congreso de Sonora y no ha dejado sesionar a los diputados quienes han estado rentando hoteles para realizar sus labores legislativas en sedes alternas, además que desde hace 45 días el abogado de los manifestantes, un hombre de 81 años de edad, Jorge García Ramírez, comenzó una huelga de hambre frente a la sede del Poder Legislativa.

Me enteré por redes sociales, mis seguidores me comenzaron a etiquetar y es cuando me di cuenta que el licenciado llevaban ya 45 días en huelga de hambre.

“Esta manifestación es porque resulta desde 2019 se aprobó una reforma que la educación inicial, es decir, de niños de 0 a 3 años debe ser gratuita.

Reproducir La influencer sonorense, Lupita Villalobos, en la marcha en apoyo a la asociación civil Conservando los Valores de las Familias

Esta reforma ya está aprobada y no se ha homologado en Sonora, desde hace siete años, creo en la gente y en el poder del cambio, creo que de una manera pacífica, cantando como somos los sonorenses alegres podemos hacer el cambio, fuera de partidos políticos este es un movimiento completamente ciudadano, soy hermosillense pero la diferencia es que tengo alcance, difusión, quiero aprovechar mis redes para dar información y llegar a más personas. A todas las autoridades pertinentes, a todos ellos va, fuera de partidos simplemente como ciudadana quiero un cambio y como ciudadana y quiero que nuestras infancias tengan educación”.

Narró la influencer quien convocó a cientos de sus seguidores a la manifestación, quienes llegaron de diversos municipios de Sonora.