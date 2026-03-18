Mazatlán tendrá nuevas rutas aéreas que conectarán con el bajío y occidente del país

Al presentar las nuevas rutas aéreas de Volaris partiendo de Mazatlán a Guadalajara y Mazatlán a Querétaro, que iniciarán operaciones durante el primer semestre del año, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna destacó que la ampliación de la conectividad aérea continúa fortaleciendo el desarrollo turístico y económico de este puerto del pacifico mexicano.

La funcionaria señaló que cada nueva ruta aérea amplía las oportunidades para atraer visitantes, impulsar la actividad turística y fortalecer los vínculos comerciales y familiares con otros estados del país.

En el caso de Guadalajara, subrayó que se trata de uno de los mercados emisores más importantes para el destino, debido a la relación histórica que mantiene con el puerto.

Fortalecer esta ruta significa facilitar que más viajeros del occidente del país puedan seguir eligiendo Mazatlán como su destino de playa”.

La ruta Mazatlán–Guadalajara iniciará operaciones el 29 de marzo, con tres frecuencias semanales: martes, jueves y domingo.

Por otra parte, la nueva conexión con Querétaro permitirá abrir un mercado estratégico en la región del Bajío, una de las zonas con mayor dinamismo económico del país, subrayó la titular de Turismo en la entidad.

Agradecemos profundamente la confianza de Volaris para seguir apostando por nuestro destino y la estrecha colaboración con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que ha sido clave para concretar la apertura de estas nuevas rutas”.

Agregó que con estas rutas se sumarán 130 mil asientos adicionales al año a la oferta existente, fortaleciendo la conectividad aérea de Sinaloa.

“La conectividad no solo acerca destinos, acerca familias, impulsa el turismo, fortalece los negocios y abre oportunidades para segmentos como el turismo médico, de bodas, industria de reuniones y muchos otros.

Este esfuerzo responde también a la visión e instrucción de nuestro gobernador de seguir consolidando la conectividad aérea como un motor estratégico para el desarrollo turístico y económico de nuestro estado.”, apuntó.

La ruta Mazatlán–Querétaro comenzará operaciones el 1 de junio, con cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y domingo.

Sosa Osuna señaló que, por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, el Gobierno del Estado mantiene una estrategia permanente para fortalecer la conectividad aérea y consolidar a Sinaloa como un destino competitivo.

De la mano con las aerolíneas, con OMA, con el sector turístico y con los distintos niveles de gobierno, seguiremos impulsando acciones que permitan que más visitantes lleguen a Sinaloa. A Volaris, le reiteramos nuestro agradecimiento por confiar en Mazatlán y en Sinaloa, estas decisiones hablan de la confianza que existe en nuestro destino y en su crecimiento turístico”, comentó.

Por su parte, Nanci Aidé Galaviz Lomelí, gerente de Desarrollo de Mercados de Volaris México, destacó que las nuevas rutas forman parte de la expansión de la aerolínea en el país.

“Mazatlán es un destino que tiene mucho por ofrecer, muchas riquezas, mucha fortaleza y cuando tenemos conectividad eso se convierte en oportunidades, en desarrollo económico, en oportunidades de negocio. Hemos trabajado muy de la mano con OMA para lograr está conectividad y tanto en Guadalajara como en Querétaro contamos con una gran conectividad que puede beneficiar también a estos vuelos”, aseveró.

En tanto, Abelardo Muñoz Martín, director de Desarrollo de Tráfico de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, señaló que estas nuevas rutas responden a una estrategia para fortalecer la conectividad del destino.

Orgullo y satisfacción es lo que me nace cuando veo materializados estos proyectos en los que llevamos años trabajando. Este esfuerzo significa posicionar a Mazatlán como una oferta moderna”, puntualizó.

Previo al anuncio, directivos de Volaris y la secretaria de Turismo sostuvieron una reunión de trabajo con representantes del sector turístico local para fortalecer alianzas que impulsen el crecimiento del destino.

fdm