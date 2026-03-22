Matrimonio muere al chocar su vehículo contra un autobús de turismo

Un matrimonio murió la tarde del domingo en un choque entre una camioneta modelo reciente y un autobús de transporte foráneo, registrado en la carretera que conduce a las costas del centro turístico La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, ubicado en la zona central del Golfo de México, en Tamaulipas.

El accidente fue reportado cerca de las 15:00 horas, a unos 15 minutos de la playa, en una curva prolongada.

Los ahora fallecidos viajaban en una camioneta de color blanco, modelo reciente, y se impactaron contra un autobús foráneo que cubre la ruta Ciudad Victoria – la playa La Pesca.

Camioneta en la que murió un matrimonio al estamparse contra un camión de turismo Foto: Especial

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México acudió al lugar con ambulancias, debido a la cercanía de su base, y procedió a trasladar al menos a cuatro personas que resultaron lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre las causas del siniestro, ya que continúan con las investigaciones correspondientes.

La zona es una de las más visitadas por habitantes de Coahuila y Nuevo León, debido a que sus playas aún se mantienen vírgenes y se ubican en la parte central del Golfo de México.

Por ello, las autoridades estatales y municipales se preparan para recibir a miles de turistas durante la próxima Semana Santa.

Camioneta en la que murió un matrimonio al estamparse contra un camión de turismo Foto: Especial

Accidente en la "Curva del Diablo" deja 14 heridos

Por Miriam Bueno

En días pasados, un accidente en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la famosa "Curva del Diablo", en los límites con el municipio de Calpulalpan con Tlaxcala, dejó 14 personas heridas, entre ellas una prensada.

El accidente generó una intensa movilización de los servicios de emergencia.

El impacto frontal entre dos camionetas también provocó que una persona quedará prensada entre los fierros de una de las unidades.

Para su liberación, paramédicos y bomberos utilizaron equipo especial para extraer a un hombre de una camioneta Pick-up.

El saldo final de los servicios de emergencia, es de una persona en estado grave, dos lesionados de mediana gravedad y 11 personas más con heridas diversas que no ponen en riesgo su vida.

Ambulancias de Nanacamilpa, Calpulalpan y Sanctórum trasladaron a los heridos al Hospital General de Calpulalpan.

Los primeros reportes indican que las causas del accidente podrían estar relacionadas al exceso de velocidad y la invasión de carril de la camioneta Pick-up.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento en la zona; mientras que autoridades iniciaron las primeras investigaciones.

¿Por qué es famosa la “Curva del Diablo”?

Es un tramo vial considerado extremadamente peligroso por ser una curva cerrada y, en algunos casos, con pendientes pronunciadas.

A lo largo de los años se han reportado múltiples volcaduras y accidentes graves de vehículos particulares y de carga, lo que genera una fama de lugar "maldito" o difícil de transitar.

jcp