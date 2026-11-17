Un joven de 19 años falleció luego de ser agredido a golpes por varios hombres mientras se dirigía a la Basílica de Guadalupe, en la colonia Independencia, en Monterrey, durante la madrugada de este lunes.

La víctima fue identificada como Christian Bolaños, quien murió después de ser trasladado al Hospital Universitario, donde ingresó sin signos vitales, de acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Según el testimonio de la madre del joven ante las autoridades, el domingo 15 de noviembre acudió junto con su esposo y otros hijos a la Basílica, mientras que Christian y uno de sus amigos se trasladaron por separado.

Durante el recorrido, ambos jóvenes perdieron el rumbo y terminaron en una calle sin salida, donde presuntamente fueron interceptados por varios hombres que comenzaron a golpearlos.

La mujer relató que, alrededor de las 00:30 horas del lunes, recibió una llamada en la que le informaron que su hijo había sido víctima de una agresión y que sería llevado al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Al llegar al nosocomio, personal médico le comunicó que Christian había ingresado sin signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades sobre el fallecimiento.

El amigo que acompañaba al joven le explicó a la madre que ambos habían sido interceptados por un grupo de hombres, quienes los golpearon y después los trasladaron a unos cuartos, donde continuaron agrediéndolos.

De acuerdo con esta versión, en algún momento los presuntos responsables se percataron de que Christian ya no reaccionaba, por lo que ordenaron a su acompañante retirarse del lugar y llevarlo a un hospital.

Hasta el momento, no se ha precisado el sitio exacto donde ocurrió la agresión ni se han dado a conocer detalles sobre la identidad de los presuntos responsables.

La Agencia Estatal de Investigaciones recibió el reporte del fallecimiento alrededor de las 04:00 horas y comenzó con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades deberán determinar dónde ocurrió la agresión y quiénes participaron en los hechos, mientras continúan las diligencias para esclarecer la muerte de Christian Bolaños.

Matan a balazos a hombre de 43 años afuera de su casa

El mes pasado, un hombre de 43 años perdió la vida luego de llegar a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica por una herida de arma de fuego que sufrió durante un ataque en la colonia Hidalgo, en Monterrey, Nuevo León.

La víctima, identificada como Edgar, fue trasladada por su pareja en un automóvil particular hasta la base de la institución, ubicada en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y Henri Dunant, en la colonia Del Prado. Sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales al llegar, por lo que no fue posible brindarle atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando Edgar se encontraba afuera de su domicilio, en el cruce de las calles Sendero de los Lirios y Rodrigo Zuriaga, donde fue atacado a balazos por al menos una persona armada.

El agresor habría realizado varias detonaciones contra el hombre y después escapado del sitio, mientras la víctima quedó lesionada por los impactos de bala.

Ante la gravedad de las heridas, su pareja lo subió a un automóvil Nissan Platina gris y condujo hasta las instalaciones de la Cruz Roja con el objetivo de que recibiera atención de emergencia.

El vehículo ingresó al área de estacionamiento destinada a las ambulancias. Edgar viajaba en el asiento del copiloto, pero, al llegar al lugar, ya no presentaba signos vitales, por lo que no fue posible salvarle la vida.

Personal de la institución intentó auxiliarlo; sin embargo, el hombre falleció dentro del automóvil antes de que pudiera recibir atención médica.

El reporte del caso fue recibido por las autoridades alrededor de las 11:37 horas, luego de que se informara sobre la llegada de una persona herida por proyectil de arma de fuego a la base de la Cruz Roja.

Tras confirmarse el fallecimiento, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las indagatorias para esclarecer el ataque y determinar quién o quiénes participaron en la agresión.

Los investigadores se trasladaron al punto donde Edgar fue baleado, en la colonia Hidalgo, para recabar indicios y establecer cómo ocurrió el atentado. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del agresor ni el motivo del ataque.

El cuerpo quedó sujeto a los procedimientos correspondientes para la realización de las diligencias periciales y su posterior traslado por parte de las autoridades competentes.

La Fiscalía estatal continuará con las investigaciones para reconstruir lo ocurrido y ubicar a los responsables del homicidio.