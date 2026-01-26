Asesinan a dos hermanos por una apuesta en carrera de caballos

Dos hermanos asesinados y una mujer herida fue el saldo que dejó la disputa por apuestas en una carrera de caballos, durante el festejo de la feria anual del municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala.

Fue la tarde de este domingo, cuando se realizaba una carrera de caballos clandestina, en el lugar conocido como "Carril de Caballos" en el Rancho Las Vegas, donde una discusión por el tema de apuestas terminó en tragedia y en momentos de pánico para todos los asistentes.

Luego de la discusión, dos sujetos abrieron fuego en contra de una familia del municipio de Ixtacuixtla; en el lugar perdieron la vida los hermanos: Pablo N., de 22 años, y Andrés N., de 31 años.

Al arribo de los paramédicos de Protección Civil de Hueyotlipan, quienes confirmaron que los dos masculinos no contaban con signos vitales, la mujer que resultó lesionada fue identificada como Concepción N., de 41 años, quien fue trasladada a un hospital por herida de arma de fuego.

El reporte que realizaron ciudadanos al número de emergencia 911 refiere que los agresores detonaron armas de fuego en al menos 10 ocasiones, lo que provocó caos y terror entre los asistentes.

Esta carrera que se realiza en las fiestas anuales de la feria del municipio carecía de permisos y supervisión por parte de las autoridades municipales y estatales, aun cuando son muy concurridas y ya tradicionales en la población.

Al lugar, arribaron elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y efectivos castrenses. Los uniformados acordonaron la zona en espera del personal del Instituto de Ciencias Forenses para el levantamiento de los cuerpos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos violentos.

En Salamanca matan a 11 en un campo de futbol

El gobierno municipal de Salamanca, Guanajuato, confirmó 11 muertos en tras una balacera que tuvo lugar este domingo en un campo de futbol.

A través de un comunicado, el gobierno municipal de Salamanca condenó enérgicamente los hechos violentos que tuvieron lugar esta tarde, en la comunidad de Las Flores, donde personas se encontraban reunidas en un campo de futbol.

Se detalló que lamentablemente, “como resultado de estos hechos, se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario”.

Mientras que 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego, mismas que ya se encuentran recibiendo atención médica.

Se destacó que “elementos de la Dirección de Seguridad Pública se trasladaron al lugar para brindar la atención correspondiente y, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), desplegaron de manera inmediata un operativo para la localización de los responsables”.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realiza el levantamiento de los indicios correspondientes y lleva a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Por último, el gobierno municipal de Salamanca expresó su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrendó su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de la comunidad.

jcp